Evacuan casas en Sonoita por fuerte incendio forestal

SONOITA, Arizona(GH)

El incendio de Encino en Sonoita quemó cuatro hogares y se ha extendido a cerca de mil 300 acres desde que inició el martes, dice Azcentral Unos 100 bomberos están luchando contra el incendio, que hasta el momento ha quemado ocho estructuras, incluyendo las cuatro casas.Otras 122 casas están amenazadas, según el jefe Joseph De Wolf, del Distrito de Bomberos de Sonoita-Elgin.Un bombero del Servicio Forestal de los EU se rompió un tobillo mientras intentaba detener el incendio y fue transportado a un hospital de Tucson el martes por la noche, dijo De Wolf.Wolf señaló que el próximo día de calor representaría un desafío significativo, pero que su objetivo era tener a los residentes de vuelta en sus hogares lo más pronto posible.La electricidad se ha interrumpido en la zona debido a que varios postes de energía se quemaron, aunque las autoridades están trabajando para restaurarla, reporta Tucson.com No se han reportado personas heridas.Se han creado dos refugios, uno en el recinto Ferial de Sonoita y otro en la iglesia Cristiana Harvest, dijeron las autoridades.