(Tomada de la Red)

Si usted es una de las personas que prefieren no visitar la veterinaria tan seguido, estas son algunas recomendaciones para cortar las uñas del gato.



No es una mentira para los dueños de gatos que cuando ven los muebles rasguñados, las cortinas hechas un desastre o en el momento de jugar con ellos, le claven las garras de manera profunda lo único que quieren es evitar naturalmente esta situación incómoda.



Ir a la veterinaria cada vez que se necesite recortar las garras puede dar un poco de pereza, por eso no hay problema, usted puede hacerlo por su propia cuenta, incluso usted mismo puede lograr la misión satisfactoriamente, estas son algunas recomendaciones.



Claramente, el gato tiene una personalidad que los caracteriza y que demanda respeto, no es como un perro con actitud dependiente, juguetona e intensa. Al gato, para cortarle las uñas, prácticamente hay que pedirle permiso. Como primer paso hay que acostumbrarlo poco a poco. Como cualquier otro animal, no le gusta o le pone nervioso que le agarren las patas, para esto, es importante que el gato esté satisfecho y tranquilo, puede cortarle las uñas después o antes de haber hecho una siesta, en vez de tomarle cuando esté jugando o esté alterado.



¿Cómo cortarle las uñas a su gato sin morir en el intento?



A continuación, acaricie las patas, tanto traseras como delanteras, repita esto varias veces a la semana y termine dando una golosina especial, de esta manera, el minino asociará esto con algo positivo. Así es que la mascota se acostumbrará a ser recogida y que le manipulen sus patas. Después de un tiempo será preciso cortar las uñas, seleccione el implemento adecuado, hay cierta variedad, por ejemplo, los cortauñas más largos son especiales para las uñas más largas y no olvide que estos implementos van perdiendo su filo, así que no olvide cambiarlos regularmente.



Para cortar las uñas, si lo va a hacer usted mismo, posicione el gato sentado sobre su regazo y mirando en posición contraria a usted. Es recomendable recortar las uñas de las patas traseras primero, para evitar salir rasguñado por si el felino quiere escapar.



Tome la pata, presione sobre las almohadillas y empuje las garras hacia adelante. Lo más delicado es alcanzar el hiponiquio porque esta es la parte viva de la uña, que contiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, entonces si por error se recorta hasta esta parte será muy doloroso para el animal. Para identificar el hiponiquio, este es un triangulo rosado, visible en las uñas claras, así que corte solo las puntas afiladas de la uña, nunca muy cercano al dedo y en el caso de las uñas negras, calcule el tamaño de esta parte rosada.



No olvide elogiar y dar una golosina después de recortar las uñas. A veces se sugiere, dependiendo del gato, cortarlas cuando estén durmiendo. Se deberían recortar cada dos semanas o una vez al mes, depende de qué tan rápido le crezcan al minino las garras. Asimismo, no olvide recortar la uña de los espolones, lo que tiene apariencia de pulgar en la parte trasera de las muñecas.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/cortar-unas-gato