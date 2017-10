Cosas que no sabías del Halloween

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Halloween… muchos lo odian, pero la mayoría de nosotras lo celebramos. Y no tanto porque tenga un lindo mensaje o algún propósito para reflexionar (como el Día de Muertos), sino porque, ¿a quién no le gusta disfrazarse, irse de fiesta y comer muchos dulces gratis? Pero si te detienes a pensar por un momento, el Halloween y todas las tradiciones que conlleva… son muy raras. Y, ¿de dónde viene tal celebración? Disfraces, monstruos, travesuras, dulces, calabrazas… todo tiene un principio, y aquí te lo contamos.



Los disfraces de Halloween no siempre fueron divertidos: El Halloween se originó como una celebración celta pagana llamada ‘Samhain’. Durante el ‘Samhain’, las personas supersticiosas creían que los recién muertos volverían como espíritus a merodear por la tierra. Asustados por esta idea, los locales se disfrazaban para mantener a los espíritus tranquilos. En esa entonces no habían tiendas para comprar disfraces, así que los tenían que hacer a mano con pieles de animal y hasta usando cabezas de vacas o toros.



El Halloween es todo un negocio: Sin contar Navidad, el Halloween es la celebración más costosa del año. Aproximádamente 8 billones de dólares se gastan al año en disfraces, dulces y fiestas.



El Halloween nació en Irlanda: El Halloween evolución después de haber sido la celebración celta pagana ‘Samhein’, la cual se originó en Irlanda.



El disfraz más popular es el de bruja: En la época de Halloween, hay 6 millones de brujas rondando las calles. La cultura pop será lo más ‘trendy’ a nivel mundial, pero nadie le gana a las brujas en esta época. Los que le siguen son: vampiros, piratas, zombies, gatos y princesas.



Los adultos también celebran el Haloween: 2 de cada 3 adultos participan en alguna forma de celebración del Halloween, ya sea atendiendo una fiesta,disfrazándose o simplemente comprando dulces para los niños. Aunque no lo parezca, el Halloween definitivamente se ha vuelto importante, incluso en nuestra propia cultura.



Originalmente, tenías que bailar por tus dulces: La mayoría de los expertos rastrea la técnica del ‘dulce o truco’ a la práctica europea llamada ‘mumming’ en la que los disfrazados iban de puerta en puerta haciendo una coreografía para recibir dulces.



Halloween era un gran día para encontrar tu alma gemela: En algunas partes de Irlanda, las personas celebraban el Halloween leyendo la fortuna romántica de los demás. Estos juegos supuestamente predecían con quién te casarías e incluso la fecha.



El Halloween saca lo peor de los niños: Hay verdaderos estudios que demuestran que, al disfrazar a los niños en grupos e introducirlos a un objeto de deseo (en este caso los dulces), se desindividualizan y dejan de darle importancia a las consecuencias de sus acciones, llevándolos a hacer cosas que nunca harían si estuvieran solos.