Errores que cometes al depilar la ceja

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Unas cejas mal depiladas pueden quitarle atractivo a nuestros rasgos faciales. Hacerlo de manera correcta no es una tarea sencilla, por lo que hay que tener en cuenta unas serie de consideraciones para lograr el mejor efecto posible.Darle buena forma a nuestras cejas contribuye a realzar nuestra mirada. Si quieres mantenerlas simétricas y atractivas, evita los errores que mostramos en la galería de esta nota. Además, ten en cuenta que existen ciertas medidas que determinan dónde deberían comenzar, finalizar y en qué lugar se debería ubicar el arco de acuerdo a tu rostro.No dejarlas crecer. Si quedaron asimétricas, lo mejor es dejar que pase el tiempo para que las cejas vuelvan a crecer. Ni se te ocurra “podarlas” con una tijera. Anda a un centro especializado y te recomendarán algunos tratamientos para potenciar su crecimiento.No usar pinzas de calidad. Con buenas pinzas son mayores las posibilidades de tener un resultado óptimo. Así, por ejemplo, se evitará cortar el pelo en vez de arrancarlo para que las cejas crezcan uniformemente.Tomar unas pinzas y darle forma a las cejas no es tarea fácil. A continuación, toma nota de los errores que debes evitar.No acudir a un centro especializado. Si no tienes la destreza suficiente para depilar tus cejas, lo mejor es acudir a un centro de belleza. Así les darás la forma óptima de acuerdo a tu rostro y no quedarán desiguales una de la otra, que es lo que puede sucedes cuando las depilamos nosotras mismas.Excederse en el entrecejo. Uno de los errores más frecuentes es depilarse demasiado esa zona. Según los especialistas, lo mejor es realizar un depilado tenue pues así las cejas no parecerán estar demasiado separadas.Depilarse demasiado. Hay una frase de belleza que dice: en cejas, más es más. Por ello, no es conveniente depilarlas en exceso, para así lograr enmarcar mejor la mirada. Algunos especialistas recomiendan depilar las cejas cada tres semanas.FUENTE: Eme de Mujer