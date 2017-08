Señales sobre tu salud mental

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Es difícil estar al tanto de tantos sentimientos. La vida tiene buenos y malos ratos que pueden influenciar tu estado de ánimo y bienestar, pero en cuanto a señales de alerta nos referimos, desafortunadamente son súper difíciles de identificar.Estas señales son usualmente asociadas con cambios de humor y desórdenes mentales como: depresión, ansiedad y bipolaridad.Cambios en tu patrón para dormirSi estás teniendo patrones para dormir muy raros… o despiertas sin energía a pesar de que duermes suficiente, es posible que algo ande mal. Tener complicaciones para salir de la cama o tener ganas de dormir todo el día es definitivamente una señal de alerta.Cambios de humorSi de repente estás feliz, luego triste y al final del día irritada, es posible que estés en tus días… o que te esté costando trabajo tener estabilidad mental. Las fluctuaciones extremas son especialmente difíciles de determinar, pero eso no les quita su importancia.Ya no te interesan tus hobbiesDe repente lo que te hacía feliz… ya no te hace feliz. Es posible que necesites un détox mental o digital, pero si esto incluye algo que te encanta, como tus hobbies… es posible que algo ande mal.Lloras constantementeEstá bien que seas sensible (y tal vez muy cursi), pero si últimamente estás llorando mucho… y no sabes porqué, podrías tener niveles altos de ansiedad o depresión. Y si además imaginas formas de enfermarte o lastimarte a ti misma, ¡pide ayuda!Preocupaciones constantes que no tengan que ver con tu vida¿Te preocupa que haya un incendio en tu casa, a pesar de que nunca había pasado por tu mente? Este puede ser el resultado de estrés crónico o un evento traumático. También puede ser un indicador de un conflicto sin resolver que, a largo plazo, te obligará a tomar una postura irracional.Problemas de digestiónClaro, esto puede ser culpa de una mala alimentación o alguna intolerancia, pero también puede estar asociado a factores mentales. Dicen que el estómago está ligado a la mente… y es completamente cierto. Además de que tu mente puede provocar una mala digestión, puede empeorar cualquier condición digestiva.Hablar contigo mismaAunque puede llegar a ser útil, hablar contigo misma puede ser una mañana señal, no por el acto mismo, sino por las palabras que utilizas. Las cosas que te dices tienen un poder enorme… y si son críticas o destructivas, son una muy mala señal.FUENTE: Eme de Mujer