Aprendí que vale la pena tener mascotas

(Tomada de la Red)

‘Pat’ es hermosa, pero nunca está tranquila, cada vez que aparezco me quiere tumbar, es juguetona y no para de saltar, su mayor deseo es que la saquen a pasear.



‘Huesitos’ es más que calmada, es asustadiza, es un esqueleto que anda siempre cabizbaja, sus recuerdos de una vida maltratada le impiden todavía depositar su confianza; sin embargo, se esfuerza, y en el momento menos pensado se acerca y comparte su cariño.



‘Tiburón’ fue arrojado de un carro andando a la vereda. Ya es veterano, no se ha “acomplejado” por su pequeñez ni por su vejez. Su mandíbula inferior es más hacia afuera, de allí viene su nombre. Pero este ‘Tiburón’ está muy lejos de ser agresivo, en cada oportunidad que tiene demuestra ternura sin perder su liderazgo.



‘Pat’, ‘Huesitos’ y ‘Tiburón’ son tres perros que viven en un albergue de Guayaquil junto con más de veinte perros y cien gatos.



Todos los animales que viven en el albergue comparten una historia de abandono. Tuvieron una vez una familia que por diversos motivos no pudieron o no quisieron mantenerlos y optaron por abandonarlos.



Muchas personas cometemos el error de pensar que por pertenecer a la “raza dominante” de la Tierra, podemos maltratar a los animales; que todos los perros callejeros son “malos” o bravos; que todos los perros y gatos se comportan de la misma manera y no son capaces de desarrollar una conducta propia, y seguimos creyendo “cosas” en vez de investigar, actuar y experimentar.



Los perritos, los gatitos, etcétera, son amigos. Los del refugio se han convertido en mis “guías”, me han enseñado que vale la pena disfrutar la vida, tener mascotas para compañía y para saberlas cuidar; que vale la pena perdonar y seguir amando incondicionalmente a pesar de los agravios recibidos por el mismo ser humano.



Prefiero pensar solamente que las vejaciones que hacemos a los animales y a la madre tierra son producto de la incultura y no de la maldad.



Confío que un día el humano aprenderá a vivir en paz y en armonía con la naturaleza.



Fuente:http://www.eluniverso.com/opinion/2017/03/31/nota/6116755/aprendi-que-vale-pena-tener-mascotas