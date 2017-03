Lo que no debes comer antes de tu boda

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El outfit de la novia es una cuestión que les importa a todas las mujeres que están por casarse. Del vestido a los accesorios, cada detalle se tiene en cuenta para ese día tan esperado. Sin embargo, hay un tema que no solo les importa sino que les preocupa a muchas mujeres: cómo llegar a ese día con una figura con la que se sientan cómodas. Esto no quiere decir alcanzar un peso en particular porque cada mujer conoce, según sus características, cuál es el peso más saludable para ella. En todo caso, nos referimos a la posibilidad de evitar ciertas molestias estomacales, hinchazón y dolores que pueden ser un verdadero inconveniente cuando llegue el gran día.



Por eso hoy decidimos contarte sobre 10 alimentos que es mejor evitar unos días antes de tu casamiento para que puedas disfrutar al máximo de esa celebración tan especial.



1# Lácteos



El yogur, los quesos, la leche y otros productos lácteos pueden resultar beneficiosos para tu organismo si se consumen con moderación y, por supuesto, si no eres intolerante a la lactosa. No obstante, es recomendable que limites la cantidad una o dos semanas antes de la boda ya que puede irritar tu estómago y generar gases indeseables.



2# Gluten



Con el gluten sucede lo mismo que con la lactosa: no les afecta a todos de la misma forma. Pero si quieres evitar un estómago hinchado y molesto, lo mejor es que evites consumir alimentos con gluten unos días antes del casamiento. En este sentido, recuerda que es importante que incorpores la cantidad suficiente de fibra a tu cuerpo para que el sistema digestivo funcione de forma adecuada.



3# Edulcorante



Quizás tú también reemplazas a diario el azúcar por un edulcorante artificial pero lamentamos decirte que no es lo recomendable. Si bien el azúcar refinada está lejos de ser una opción saludable, el edulcorante tampoco lo es. Este tipo de endulzantes resultan difíciles de digerir para tu organismo y puede provocarte molestias e hinchazón en el estómago. Puedes reemplazarlo por un endulzante natural como la estevia y verás que te sentirás con más energía y, sobre todo, más liviana.



4# Comida chatarra



Las comidas con exceso de grasa no hacen más que ralentizar el metabolismo de tu cuerpo. Si las semanas antes de tu casamiento ingieres comida chatarra es muy probable que te sientas hinchada y pesada. Intenta evitar este tipo de alimentos y elige comidas con fibra, proteína, vitaminas y minerales. Tu estómago te lo agradecerá.



5# Chicle



El sorbitol es uno de los componentes de las gaseosas dietéticas, los caramelos duros y los chicles. Su efecto en el estómago está relacionado con la indigestión y la hinchazón. Además, la goma de mascar hace que tragues más veces de las que acostumbras y que, en el proceso, incorpores más aire que va directo a tu estómago. Así que la próxima vez que quieras refrescar tu aliento, olvídate del chicle y opta por una pastilla de menta.



6# Vegetales crucíferos



El brócoli, la coliflor, la rúcula, el rábano y el repollo son una fuente excelente de nutrientes superbeneficiosos para tu organismo. Sin embargo, este tipo de alimentos resultan un tanto difíciles de digerir. En consecuencia, consumir este tipo de vegetales puede contribuir a generar gases e hinchazón abdominal. Para disminuir este efecto, puedes consumirlos con una menor frecuencia durante los días previos al casamiento o ingerirlos cocidos en vez de crudos.



7# Comidas muy saladas



El sodio presente en las comidas muy saladas provoca retención de líquidos y este es un efecto que seguramente quieres evitar el día de tu boda. Así que evita todo lo que puedas consumir alimentos con alto contenido en sodio como los snacks o el queso cheddar. Opta por otro tipo de queso con menos sal y por snacks saludables como las frutas secas.



8# Alcohol



Si no quieres lucir un estómago hinchado o gases, lo mejor es que elimines por completo el alcohol al menos dos semanas antes de la boda. Reserva el momento del brindis directamente para el día de tu casamiento.



9# Bebidas gaseosas



El dióxido de carbono presente en este tipo de bebidas hace que tu estómago se infle y que, probablemente, sufras de gases. Entonces la regla para recordar sería la siguiente: si tiene burbujas, déjalo de lado. Al menos una semana antes del gran día.



10# Frijoles



Puede que esto no sea una novedad pero nunca está demás recordarlo. Los porotos contienen un tipo de azúcar que el sistema digestivo no puede digerir. ¿El resultado? Muchos gases. Por esta razón te recomendamos que incorpores proteína a tu dieta con otros alimentos, como por ejemplo, las frutas secas o el pescado.



Hoy nos concentramos en los alimentos que es mejor no consumir antes de tu boda porque entendemos que es un momento muy importante en tu vida y que debes disfrutarlo a pleno. Para poder hacerlo, conviene evitarlos y enfocarte en una dieta variada y colorida que incluya todos los nutrientes que necesitas sin provocarte hinchazón u otras molestias innecesarias.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/178525/10-comidas-que-debes-evitar-antes-del-dia-de-tu-boda