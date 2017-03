MADRID, España(AP )

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- "Cáscara de nuez" - Ian McEwan

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "El predador" - Wilbur Smith

4.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

5.- "La uruguaya" - Pedro Mairal

6.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry

7.- "Los pacientes" - Gabriel Rolón

8.- "Mujer y maestra" - Viviana Rivero

9.- "El espejo africano" - Liliana Bodoc

10.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- "La razón de estar contigo" - Bruce Cameron

2.- "Pepi la fea 3" - Josefa Wallace

3.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King

4.- "Animales fantásticos y donde encontrarlos" - J.K. Rowling

5.- "El psicoanalista" - John Katzenbach

6.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

7.- "Harry Potter y la piedra filosofal" - J.K. Rowling

8.- "Quererte no es solo cuestión de suerte" - Kate Eberlen

9.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J Tiffany, J Throne

10.- "El problema de los tres cuerpos" - Cixin Liu

(Fuente: Diario El Mercurio)



COLOMBIA

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

5.- "El asesinato de Sócrates" - Marcos Chicot

6.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez

7.- "El hombre del teléfono" - Margarita Rosa de Francisco

8.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

9.- "El bosque" - Edward Rutherfurd

10.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J Tiffany, J Throne

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro

2.- "Los ritos del agua" - Eva García Sáenz de Urturi

3.- "Lo que te diré cuando te vuelva a ver" - Albert Espinoza

4.- "Patria" - Fernando Aramburu

5.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

6.- "Tres veces tú" - Federico Moccia

7.- "Como fuego en el hielo" - Luz Gabás

8.- "El día que se perdió la cordura" - Javier Castillo

9.- "La parte escondida del iceberg" - Mámix Huerta

10.- "Restos mortales" - Donna León

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Mississippi Blood" - Greg Iles

2.- "If Not for You" - Debbie Macomber

3.- "Vicious Circle" - C.J. Box

4.- "The Cutthroat" - Clive Cussler y Justin Scott

5.- "Dangerous Games" - Danielle Steeel

6.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman

7.- "The Tea Girl of Hummingbird Lane - by Lisa See

8.- "The Devil's Triangle" - Catherine Coulter y J.T. Ellison

9.- "Man Overboard" - J.A. Jance

10.- "A Gentleman in Moscow" - Amor Towles

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade

2.- "It" - Stephen King

3.- "La química" - Stephenie Meyer

4.- "Por una rosa" - Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo

5.- "¿Quién mató a Alex? - Janeth G. S.

6.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez

7.- "La insoportable levedad del ser" - Milan Kundera

8.- "Aristóteles y Dante descubren los secretos" - Benjamín Alire Sáenz

9.- "El amor en los tiempos del cólera" - Gabriel García Márquez

10.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J Tiffany, J Throne

(Fuente: Gandhi)