¡Señales de la leucemia!

Aunque no lo creas, la mayoría de nuestras nuevas células vienen de la médula ósea, una sustancia grasa encontrada en cantidades grandes en los extremos voluminosos de los huesos. Gracias a la leucemia, una de estas células en la sangre muta y se convierte cancerígena. Luego empieza a clonarse, hacerse copias de sí misma, hasta propagarse por todos lados.



Existen muchos subtipos de leucemia, los cuales se definen por el tipo de células que mutan, y también por qué tan temprano se lleva a cabo el proceso de mutación.



Desafortunadamente no existe UN sólo síntoma, pues cada uno depende del subtipo de leucemia.



Palidez: Cuando la leucemia se desarrolla, las células nuevas que están dañadas por el cáncer, pueden sobrepasar la médula ósea, dificultando así que las células saludables crezcan. Entonces, dado que tendrás pocas células saludables, podrías desarrollar anemia, lo cual provoca piel pálida. También te podrías volver friolenta.

Fatiga: Como con casi cualquier otra enfermedad, la fatiga es un síntoma común de leucemia. Si te sientes exhausta todo el tiempo y especialmente si tu falta de energía es un cambio muy NOTABLE a comparación de antes, consúltalo con tu doctor. Otra culpable puede ser la anemia.



Infecciones o fiebres. Tus células son un componente importante para el sistema inmunológico. Si no están saludables, como en el caso de aquellos con leucemia, terminarás enferma con mucha frecuencia. Uno de los síntomas más frecuentes es la consistencia en presentar fiebre e infecciones.



Falta de aire: Junto con la fatiga, la falta de aire es algo que debe preocuparte. Especialmente si sucede durante una actividad física, pues sólo de esta forma podrías notar un cambio notable.

Curación lenta: Si te cortas con una hoja de papel, sabes que la herida sana en un par de días. Pero si ahora te cortas y tarda semanas en sanar la herida, cuidado. También debes prestar atención especial a moratones,



Otros síntomas: Aunque no son TAN comunes como los listados arriba, hay que hacer mención de otros que podrían ayudarte a prestar más atención, tales como dolor en articulaciones, mucho calor en las noches, pérdida de peso, sangrado en la nariz, fiebre y escalofríos.



Cómo funciona el diagnóstico



Si con estos síntomas tu doctor tiene sospechas de leucemia, te pedirá hacerte exámenes de sangre para hacer un conteo de células blancas y rojas, así como de plaquetas. Si los resultados son preocupantes, tendrán que pasarte con un especialista para realizar aún más pruebas.



