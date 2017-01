CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las mascotas son nuestros mejores amigos, y queremos para ellas lo mejor. Sin embargo, todo el amor que les tenemos no puede a veces evitar algunas realidades, como que no siempre contamos con espacio en casa como para preparar un lugar amplio y cómodo para ellas.En esos casos, son necesarias las soluciones creativas. Ésta es una de ellas: un "sofá-cama para mascotas", que es una cama que puede guardarse sin ocupar lugar cuando, por ejemplo, llegan visitas. Si tus animales salen al patio durante el día, también puedes abrirla solo por la noche y así ahorrar espacio en tu hogar.Esta cama para mascotas es un diseño de Clark Richardson Architects & Murphy’s Paw Design, pero aquí podrás encontrar indicaciones para construirla tú mismo.El de la fotografía es un modelo para perros grandes, pero puedes hacerlo en pequeño. En ese caso, te será mucho más fácil si quieres construirlo con tus propias manos y reciclando maderas.MaterialesEl diseño original de este sofá-cama, pensado para comercializarse, no está hecho con maderas recicladas. Pero si te gusta la carpintería, o si quieres un modelo más pequeño, es un excelente proyecto para hacer con las maderas que tengas. Si utilizas pallets, ten en cuenta que necesitas lijarlos muy bien y colocar algún sellador para que no queden astillas que lastimen a tus amigos.Necesitas:Palets sanos para desarmar o maderas para reciclarCaja de herramientasTintura y barniz natural para maderasUn colchónProcedimiento1. En primer lugar, arma un esquema del mueble que quieres construir, de acuerdo al tamaño de tu mascota y a tus necesidades. Partiendo de que necesitas un mueble vertical contenedor, y una base de cama que puedas sacar y guardar, puedes hacer lo que quieras.2. Una vez que tengas un diseño en mente, piensa bien qué piezas de madera necesitas. Luego consíguelas y prepara la madera (lijando bien para que no lastime a tu animal).3. Comienza construyendo la estructura del mueble. Luego, construye la cama, y fíjate que encaje bien.4. Una vez que tengas la estructura, pinta y dale el acabado que quieras a la madera.5. Elige un colchón. Puedes comprarlo en una tienda de mascotas o también utilizar un colchón de una cuna, o almohadones de un sofá. Hazle una funda nueva para que tus mascotas no lo destruyan.¡Listo! Disfruta con tus mascotas, y guárdalo cuando lleguen las visitas.FUENTE: La Bioguía