(Tomada de la Red)

En los últimos años tener animales exóticos como mascota se ha puesto de moda. Algunas personas hemos dejado a un lado la costumbre de tener animales de tipo doméstico como conejos, perros o gatos, por una en la que preferimos tener animales de los cuales no sabemos nada, ni podemos garantizar su óptimo cuidado.

Una de las problemáticas con los animales exóticos, es que provienen de zonas del mundo en el cual la temperatura y la geografía son muy diferentes. Aves, reptiles, anfibios, entre otros, componen la elección de mascotas exóticas que están de moda.



Hoy por esta razón queremos hablar en este artículo sobre los animales NO recomendados para el hogar.



¿Cuáles son los animales NO recomendados para el hogar?



Los animales que solemos tener como mascotas los conocemos como domésticos, y son aquellos como los perros, los gatos incluso los conejos o los patos entre otros.



Sin embargo los gustos de la sociedad han cambiado, y cada día son más las personas que por moda quizás deciden tener una mascota exótica o diferente. Estos son algunos de los animales NO recomendados para el hogar:



1. Serpientes: las boas o las serpientes venenosas como cascabel encabezan la lista de las mascotas exóticas más populares. Una de las cuestiones más importantes que no se tienen en cuenta a la hora de escoger una serpiente como mascota, es que desconocemos la mayoría de cuidados básicos como la alimentación, el trato, su hábitat y un largo etcétera. Si encima el animal es del tipo venenoso podemos causar accidentes a nosotros o a terceras personas. Muchos casos se registran cada año de accidentes con serpientes que escapan de sus terrarios, sin mencionar que las condiciones en las que se tienen estos animales que en la mayoría de los casos no son las más idóneas.



2. Tortugas: la tortuga como mascota es otro de los animales exóticos que las personas suelen tener en casa. Las tortugas provienen en su mayoría del Caribe, por lo que no podemos garantizarles un ambiente adecuado. Este ambiente inadecuado puede causar enfermedades de tipo ósea en las cuales el caparazón de las tortugas no crece, causándoles graves daños en su desarrollo.



En el caso de las tortugas hay que mencionar también que muchas personas las abandonan en el bosque, mar o ríos de su localidad cuando éstas crecen sin tener en cuenta el desastre ecológico que esto supone para las especies autóctonas. Lo ideal es permitir que estos animales se queden en su hábitat natural para su bienestar y el de las especies de nuestro país.



3. Ranas: dentro de los animales NO recomendados para el hogar encontramos también las ranas. La mayoría de las ranas que se consiguen en las tiendas de animales son criadas en cautiverio por lo que no son venenosas, sin embargo, con ellas tenemos el mismo problema que con los otros animales, es decir, no podemos ofrecerles un ambiente digno y propio para ellas que les permita desarrollarse de forma natural debido a que son selváticos.



4. Iguanas: por último mencionaremos otro de los animales exótico más populares, las iguanas. Son también originarias del Sur y Centro América, por lo que los cuidados de este animal son muy específicos.



También es importante saber que los machos pueden crecer hasta dos metros, lo que para la mayoría de las personas que decidan tener este animal como mascota, significará en el futuro un grave problema el tenerlo en casa.



Esta es una pequeña lista de los animales que no debemos tener en casa, pero podríamos seguir con las arañas, algunos peces, medusas y un largo etcétera. Apostemos por los animales domésticos y dejemos a los exóticos en sus hábitats naturales, donde pertenecen realmente.



Fuente:http://www.webanimales.com/consejos/temas-generales/animales-no-recomendados-para-el-hogar