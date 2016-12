Alimentos que pueden manchas tus dientes

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cada día nos tomamos el tiempo de cepillarnos, usar el hilo dental y cuidamos que el labial no se corra… pero ¿qué pasa con los alimentos que pueden manchar los dientes?



Muchas veces consumimos ciertas bebidas o frutas que desgastan el esmalte, lo que provoca un tono amarillento a la dentadura. Si quieres tener una dentadura resplandeciente, trata de limitar los de esta lista:



CAFÉ



Al despertarnos, la mayoría de nosotras tomamos una taza de café y, además, en el transcurso del día, repetimos… Sin embargo, éste es uno de los grandes culpables a la hora de manchar el esmalte, debido al color marrón oscuro de sus granos.



Lo más recomendable es que reduzca su ingesta, o por lo menos que no lo tomes negro.



BEBIDAS AZUCARADAS Y ENERGÉTICAS



Además de generar caries por su elevado contenido de azúcar, tampoco mantiene tus dientes blancos y sano. Los compuestos químicos actúan sobre el esmalte dental, generando sensibilidad y una antiéstética capa amarillenta en tu sonrisa. Recuerda que éstas no son nada saludables.



VINO



En especial el tinto. Su consumo repetido, puede oscurecer y transformar unos brillantes dientes blancos en unos con un ligero tono púrpura.



Si quieres seguir disfrutando del vino sin poner en riesgo tu dentadura, limita el número de copas y alterna con el blanco o los espumantes.



TÉ

Otra de las bebidas que puede manchar tus dientes es el té, principalmente el negro y el rojo, que poco a poco van coloreando de amarillo tu dentadura. Puedes sustituirlos por té verde y blanco que son las mejores alternativas.



SALSA DE SOJA



Este tipo de salsa, más si es industrial, está compuesta por agentes decolorantes son capaces de penetrar el esmalte y generarle manchas a tus dientes.



BAYAS CEREZAS, ARÁNDANOS, MORAS Y FRAMBUESAS



Como por ejemplo cerezas, arándanos, moras y frambuesas. Aunque suene contradictorio, ya que son excelentes para tu salud, no son tan buenas para tus dientes. Te damos un dato adicional: si vas a hacerte un blanqueamiento dental -o acabas de realizártelo- evítalas a toda costa.



