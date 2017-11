Lo que tu orden de nacimiento dice de tus problemas de pareja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Sabías que el orden de tu nacimiento puede afectar tu personalidad y conducta? Según un estudio publicado en el 2013, el orden de nacimiento puede influenciar significativamente nuestras relaciones. Y si te da curiosidad cómo afectará las tuyas, debes seguir leyendo.



La forma en que tu orden de nacimiento afecta tu vida es un tema bastante interesante. Después de todo, no es algo que podamos elegir, es algo que, por suerte, simplemente sucede. Con los años, los investigadores han publicado numerosos estudios sobre cómo nuestro orden de nacimiento puede afectar nuestras vidas.



Por ejemplo, tu lugar en la dinámica familiar puede decir qué tipo de pareja necesitas para ser feliz en una relación. También puede revelar tu lealtad y tus probabilidades de cometer una infidelidad. Además puede decir cómo serás en la cama.



El hijo mayor



Los primogénitos son responsables, estructurados y cuidadosos. También tienden a ser superdotados. Ahí es donde radican la mayoría de sus problemas de pareja. Los hijos mayores tienden a ser líderes y tienen una gran cantidad de responsabilidades. Es probable que sean los que toman las decisiones importantes en sus relaciones.



Entonces, si eres la hija mayor, intenta relajarte. Recuerda que tu pareja es tu pareja, no tu hermano menor. Trata de no ser tan controladora ni exigente con tu novio.



El de en medio



Seguro has escuchado o leído del “Síndrome del hijo de en medio” en el cual el hijo de en medio recibe menor afecto y cariño de los niños porque no es el mayor, pero tampoco es el menor. El hijo de en medio usualmente no siente que encaja en ningún lugar. Gracias a esto, sus problemas amorosos nacen de la inseguridad.



Si eres la hija que nació en medio de tus hermanos, es importante hacerle saber esto a tu pareja. No deberías pedir amor todos los días, pero déjalo entrar. Ayúdale a entender que necesitas felicidad y seguridad dentro de la relación.



El hijo menor



Los hijos menores tienden a ser extrovertidos, amorosos y el centro de atención. También tienden a estar muy consentidos. Si éste es el caso, el hijo menor podría crecer con sentimientos de egocentrismo.



Entonces, si tus problemas amorosos provienen de una necesidad por quieres hacer las cosas a TU manera, recuerda que las relaciones saludables requieren compromiso. Tu pareja es TAN importante como tú, y debes dar tanto, como obtienes.



El hijo único



Los hijos únicos tienen la tendencia de querer la misma atención que recibieron durante su infancia. Gracias a esto, pueden ser dependientes y posesivos. Ser el hijo único también puede resultar en perfeccionismo.



Posiblemente no te gusta compartir, pero debes recordar que tu pareja no es un “objeto” que puede pertenecerle a alguien. Él elige estar contigo.