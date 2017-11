Claves para tomar agua, fibra y hacer ejercicio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tanto en las personas totalmente sedentarias como en los atletas de alto rendimiento, la adecuada nutrición tiene un parámetro común: el requerimiento de FIBRA.



La fibra es la parte no digerible de los alimentos vegetales, por esta razón tiene cero calorías. Gracias a sus propiedades nutrimentales, resulta importante en la alimentación de cualquier persona dedicada al deporte, ya sea amateur o profesional.



Ingerir fibra antes y después del ejercicio es beneficioso ¿Por qué?



Todos los deportistas estamos conscientes de la importancia de consumo adecuado de proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales, pero si hay un elemento de la dieta que no es tenido en cuenta, es la fibra.



La fibra es clave en la nutrición de los seres humanos e incide positivamente en quienes realizan alguna actividad física. Se puede definir como un “residuo vegetal no digerible” que se encuentra en frutas y verduras y, en mayor cantidad, en las almendras, el coco y el salvado de trigo.



El consumo de la fibra antes y durante el ejercicio ayuda a estabilizar la glicemia esto es el azúcar en sangre, permitiendo un ahorro de carbohidratos durante la actividad física, también proporciona sensación de saciedad disminuyendo la sensación de hambre que puede tener el deportista.



Efectos de la fibra



Ayuda a regular el ritmo intestinal, es decir, combate un padecimiento muy frecuente sobre todo en las mujeres, el estreñimiento.



El consumo de fibra soluble, como es el caso de Fibré, retrasa la absorción de los carbohidratos, por lo que evita la aparición de los picos de insulina favoreciendo a que ésta sea más progresiva. Esto es importante para las personas diabéticas porque actúa como un retardador en la absorción de glucosa.



Produce un cierto efecto de saciedad y un aumento en la pérdida de grasa por las heces, esto te ayuda a retrasar la sensación de hambre después de las comidas, por esto es buena compañera si quieres bajar de peso.



Regula el colesterol. La fibra encapsula la grasa y ésta no se absorbe, por lo que la desecha naturalmente.



Busca excesos de grasa en tus órganos.



Para tener una buena ingesta de fibra diaria, ya sea haciendo deporte o teniendo una vida sedentaria, te recomiendo aumentar tu consumo de agua + fibra al día, la forma más fácil de hacerlo es tomando Fibré, que contiene los dos principales elementos para hacer que tu organismo trabaje de la mejor manera.



Los beneficios de Fibré en tu cuerpo son inmediatos, pueden ayudarte en la batalla contra el sobrepeso o simplemente mejorar tu salud.

¡Incluye a la fibra en tu dieta!



Por: Nutrióloga Virginia Ramírez