Síntomas que alertan de problemas tiroideos

Voy a cambiar la ley de Murphy para esta nota: “Si algo puede salir mal, entonces saldrá mal, y seguramente será culpa de tu tiroides.”



Será pequeña, pero esa glándula en forma de mariposa tiene muchas cosas qué hacer, como regular tu apetito, niveles de energía e incluso tu temperatura corporal. Cuando hace bien su chamba, ni siquiera le prestarás atención… pero cuando empieza a fallarte, los síntomas serán tan variados, que no los podrás ignorar.



Pero antes de irnos al tema de los síntomas, quiero hacer un breve resumen de la tiroides. La tiroides es la glándula endócrina más grande de tu cuerpo que produce 2 tipos de hormonas (T3 y T4) que controlan el ritmo con el cual tu cuerpo quema energía y responde a las hormonas del estrés. Hay muchas razones por las que podría empezar a fallar, pero primero debes aprender a identificar si algo anda mal con ella.



Tu piel se verá delgada o áspera al tacto



La tiroides controla la velocidad a la que pierdes tu piel. En casos de tiroides hiperactiva, la piel se desprenderá un poco más rápido. Sin embargo, una tiroides poco activa alenta el desprendimiento de la piel, volviéndola más áspera.



Tu piel también puede sentirse húmeda y caliente. Si tienes hipotiroidismo, podrías experimentar piel fría y pálida. Si te lastimas, las heridas tardarán en sanar y la piel podría tener un tono anarajnado causado por carotenaemia (la falla de la tiroides para convertir el caroteno en vitamina A).



Puedes perder o ganar mucho peso



Por fortuna, una tiroides lenta no provoca un GRAN aumento de peso. Pero por otra parte, el hipertiroidismo SÍ puede resultar en una pérdida de peso sustancial.



Sin embargo, aunque el hipertiroidismo esté asociado con la pérdida de peso, también está asociado con un incremento de apetito, así que, a pesar de un metabolismo rápido, podrías subir de peso por comer demasiado. Lo mismo sucede con el hipotiroidismo, el cual se ha asociado con aumento de peso y disminución de apetito.



Sudas muchísimo y sube tu temperatura corporal… o todo lo contrario



El hipertiroidismo acelera tus procesos corporales normales, como tu metabolismo. Es decir, quemarás calorías rápidamente. Como resultado, tendrás calor y sudarás por las noches, por el día, incluso cuando no estés haciendo ejercicio. Por otra parte, el hipotiroidismo podría darte mucho frío porque tu organismo se alenta en el proceso de quemar calorías.



Se ve afectado tu sistema digestivo



¿Recuerdas que el hipertiroidismo acelera todo? Pues tus movimientos intestinales se podrían ver afectados. Así que irías al baño muchas veces al día. Y con el hipotiroidimos se alenta todo. Es decir; estreñimiento.



Tu periodo menstrual se verá afectado



Tu reloj femenino es uno de los indicadores hormonales más sensibles; cualquier cambio puede arruinarlo TODO. Independientemente del hiper o hipotiroidismo, tu periodo puede variar en frecuencia y sangrado. Básicamente, cuando se trata de un problema de tiroides, tu doc te preguntará inmediatamente si has notado un cambio en tu menstruación.



¡Ojo! La inconsistencia en tu menstruación es la primera señal de un problema hormonal.