Lo que debes saber antes de comprar ropa para invierno

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Este invierno ha comenzado a hacernos sentir sus días de frío, especialmente si vives en Estados Unidos o Canadá en donde las temperaturas han alcanzado los bajo cero.



Aunque estés acostumbrado a este clima, estar bien abrigado hace la diferencia entre disfrutar de los días de invierno o sufrirlos.



Por eso, una de las prioridades que deberías tener es protegerte contra el clima frío y así evitar algún resfrío. La mejor forma de hacerlo será con una buena chamarra o abrigo.



Si no cuentas con el equipo necesario y planeas salir de compras, te recomendamos buscar materiales específicos y dejarte seducir por modelos inservibles.



Las fibras naturales siempre son las más recomendables ya que además de brindarte calor, son amables con tu piel y evitarás incómodas irritaciones o comezón. Por ejemplo, el algodón es muy suave, cómodo y calientito. El cáñamo es otra opción porque te brinda calor.



Nuestro cuerpo está regulado para funcionar a una temperatura interna de entre los 36 y 37 grados, pero cuando estamos en el exterior pierde un poco de calor.



Cuando la temperatura corporal baja de 35ºC, empezamos a temblar del frío. Si la temperatura sigue bajando y no estamos bien abrigados, podemos entrar en hipotermia y si no nos atendemos podemos sufrir serias complicaciones.