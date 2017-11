Causas de la sensibilidad en los senos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Mujeres, de todas las edades, reportan dolor o sensibilidad en los senos, también conocido como mastalgia.



El dolor o sensibilidad en los senos puede ocurrir antes y después de la menopausia. Sin embargo, es mucho más común en mujeres con edad de menstruación.



Aunque el 70% de las mujeres reportan sensibilidad en los suenos en algún punto de sus vidas, sólo el 15% de ellas requieren tratamiento médico. La severidad y locación del dolor puede variar. Éste puede ocurrir en ambos senos, en sólo uno, debajo de los brazos y describirse como sensibilidad o dolor agudo.



Métodos anticonceptivos



Sí, la pastilla anticonceptiva es muy útil para varias cosas, pero gracias a los niveles de estrógeno, puede sensibilizar los senos. Si se ha vuelto en un gran problema, deberías consultarlo con tu ginecólogo para encontrar una alternativa.



Ciertos medicamentos



Si el dolor de senos no es clínico y no tiene nada qué ver con tu ciclo menstrual, podría estar relacionado con algún efecto secundario de ciertos medicamentos cardiovasculares o antidepresivos. Consúltalo con tu doctor para determinar alternativas.



Menstruación



Si notas dolor en ambos senos, es posible que sea el resultado de varios cambios hormonales. Si notas sensibilidad que ocurre exclusivamente unos días antes de tu periodo, el dolor seguramente está relacionado con el aumento y disminución de estrógeno asociado con el ciclo menstrual.



Embarazo



De nuevo: culpa del estrógeno. Es común tener sensibilidad en los senos durante el embarazo gracias a las fluctuaciones hormonales. Usualmente esto sucede durante las primeras semanas del embarazo.



Menopausia



De nuevo el estrógeno. Si estás pasando por la menopausia, tus senos podrían estar extra sensibles. A medida que sube el estrógeno, el tejido mamario puede sensibilizarse pues los ductos en los senos crecen en tamaño. Además, el incremento de progesterona puede inflamar las glándulas de leche.



El bra incorrecto



Los bras que no encajan bien, pueden provocar dolor de senos, especialmente si no ofrecen suficiente apoyo. Y si además haces ejercicio con ellos, el movimiento provocará dolor.



Shampoo incorrecto



Parece raro, pero es válido. Si usas los productos incorrectos, tus senos podrían irritarse y causar sensibilidad. Ketoconazole, un medicamento antihongos y comúnmente utilizado en ciertos shampoos, ha sido relacionado con sensibilidad en los senos, tanto de hombres, como de mujeres.