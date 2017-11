Enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en mujeres

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al ser México el segundo lugar en obesidad adulta en el mundo, el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular es mayor; hoy en día se calcula que en nuestro país el número de defunciones por enfermedad cardiovascular es de 292 por cada 100 mil habitantes.



De acuerdo al Dr. Miguel Quiñones, Master del American College of Cardiology y miembro de la facultad de cardiología del Hospital Metodista de Houston, “la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres y la relación entre el número de muertes por esta causa y por cáncer de mama es de 30 a 1.”



Hasta hace algunos años se tenía el conocimiento que las hormonas eran un escudo protector para la población femenina, sin embargo, los malos hábitos aunado al descuido y aumento de grasa corporal hacen que la población femenina se vea vulnerable.



“El factor hormonal es muy importante porque en la etapa de reproducción, las hormonas son una protección para la mujer contra la enfermedad coronaria, pero mientras más aumenta la edad, muchas mujeres empiezan a comer más, por lo tanto suben de peso y algunas dejan de hacer ejercicio, se vuelven sedentarias y los factores de riesgo comienzan a cobrar relevancia,”



Agregó que “algunos factores de riesgo que aún no se están controlando bien son el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la genética, ya que se ha comprobado que, en línea directa, si se sufrió enfermedad cardiovascular, ésta podría heredarse; la diabetes es muy frecuente en mujeres y al ser una comorbilidad de la obesidad vuelve a las personas más propensas a padecer una enfermedad cardiovascular”.



De acuerdo con el especialista, basado en el Hospital Metodista de Houston, en general, antes de los 55 años las mujeres son menos propensas a un infarto o a problemas cardiovasculares serios, sin embargo, alcanzando la edad de los 65 años, iguala la tasa de incidencia en los hombres, y pasados los 70 años la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular aumenta por encima de los varones.



Por lo anterior, “es muy importante que la mujer incremente el cuidado de su salud después de la menopausia, es decir que coma bien, no suba de peso y conozca bien sus números, lo que quiere decir que debe saber los niveles que maneja en cuanto a presión arterial, glucosa en sangre, peso ideal, niveles de colesterol y que haga todo lo posible por mantener estos números en niveles sanos”.



Para estar alerta



Debido a que la enfermedad cardiovascular suele ser silenciosa, es necesario tener en cuenta algunos síntomas que pueden ayudar a salvar la vida.



Los síntomas de un problema serio son múltiples, pero hay una serie de síntomas clásicos como son la opresión sobre el pecho que puede irradirar hacia el brazo, falta de aire y ansiedad. En las mujeres, esos síntomas pueden ocurrir, pero también hay una frecuencia mayor de síntomas atípicos por lo que es importante que si empiezan a suceder por primera vez, se acuda de inmediato al médico para confirmar o descartar la enfermedad.”



Algunos de los síntomas son cansancio excesivo, dificultad para respirar al tener actividad física y ansiedad.



Para finalizar, el Dr. Miguel Quiñones advirtió que “al conocer los niveles de su salud, las mujeres estarán más cuidadas, aunado a que se deben cambiar los hábitos nocivos tales como el tabaquismo, aumento de peso corporal y sedentarismo”.