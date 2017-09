¡Fortalece tus defensas!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Actualmente uno de los mayores problemas que enfrentamos es lidiar con nuestros altos niveles de ansiedad, estrés y cansancio, pues lamentablemente las últimas semanas han sido muy fuertes para todos los mexicanos. Y esto puede repercutir gravemente en nuestra salud, debilitando nuestras defensas, por eso nosotras queremos brindarte unos sencillos consejos que te ayudarán a fortalecer tu sistema inmunológico.Calorías suficientesEs muy importante para tu cuerpo que consumas diariamente las calorías necesarias para mantenerlo en marcha y saludable. A veces cuando estamos enfrentando una situación difícil, algunas personas tendemos a dejar de comer o comer de más, pero esto es un error muy común.Lo que debes hacer, es recordar el plato del buen comer, concéntrate en comer balanceadamente e incrementar tu ingesta de alimentos ricos en minerales y vitaminas como las frutas y las verduras, que instantáneamente te ayudarán a fortalecer tus defensas. Alimentos como la naranja, mango, guayaba, espinacas, zanahorias, jengibre y brócoli, deberán ser indispensables en tu alimentación diaria.AguaEn notas anteriores te mencionamos todo lo que el agua puede hacer por su belleza, pero lo cierto es que este elemento, puede hacer mucho más por tu salud que por otros aspectos. Por eso es muy importante que si tienes las defensas bajas comiences a beber tus dos litros diarios. Recuerda que nuestro cuerpo está conformado en gran cantidad por este elemento, ya que es vital para la restauración de las células y de los músculos.EjercicioEntendemos que en lo último que pienses sea en hacer ejercicio, pero creemos que esta actividad te va ayudar para liberar todas las cargas de estrés y de ansiedad acumulada.Como lo mencionamos arriba, estos dos factores se caracterizan por debilitar nuestras defensas y es por eso que es tan importante y necesario realizar algún tipo de ejercicio. Te recomendamos aquellas disciplinas como yoga o pilates que te ayudarán también a mantener en paz tu mente.DormirCuando no dormimos lo suficiente, no alcanzamos a restaurar todas las células de nuestro cuerpo ya que nuestro sistema no tiene el tiempo suficiente para lograrlo y con el paso de los días los síntomas se van haciendo notables esto deja la puerta abierta para que las bacterias y virus que se encuentran en al aire entren y les sea más fácil atacar a nuestro sistema inmunológico. Por eso, a los adultos se les recomienda dormir un lapso mínimo de 7 u 8 horas diarias, para mantener una buena salud, tanto mental como física.Dale un plus a tu saludFrente a toda esta situación no está de más que recurramos a la ingesta de complementos, como los jugos de frutas y verduras que le darán un plus a nuestra salud ayudando a fortalecer nuestras defensas. Para eso nosotras te dejamos aquí dos recetas caseras que te ayudarán con esto.Naranja y ZanahoriaPara esta receta lo único que debes de hacer es mezclar:250 mililitros de jugo de naranja (sin colar)250 mililitros de jugo de zanahoria (sin colar)Agrega un toque de jengibre para lograr un mejor resultado. Deberás beberlo diariamente y esto te aportará una gran cantidad de vitaminas C y E importantes para tu cuerpo.Ya que estas dos se caracterizan por fortalecer el sistema inmunológicougo verdeEsta es la receta clásica de un jugo verde, el cual te ayudará a subir tus niveles de Hierro y Vitamina B1 y, que son esenciales para la salud, solo necesitas:50 gramos de espinacas2 rodajas de piña1 manzana verdeUna rama de apio100 mililitros de jugo de naranja o toronjaCon ayuda de una procesador de alimentos, mezcla todos los ingredientes, es importante no colar el jugo ya que esto proporcionará mayor cantidad de fibra a tu cuerpo. Puedes beberlo en la noche o a medio día, pero recuerda ser constante para que realmente obtengas los beneficios.Té verde y mielPor último recomendamos que bebas diariamente una taza de té verde endulzado con miel de abeja, esto es porque el té verde contiene altos niveles de antioxidantes y la miel es un antibiótico natural que te ayudará a protegerte de enfermedades.FUENTE: GDA/El Universal/México