Señales de que tu relación es estable

Los problemas en pareja son casi inexistentes, todo es color de rosa y creemos vivir en un estado pleno de felicidad. Sin embargo, dicha sensación suele cambiar conforme va pasando el tiempo.Para tener una relación saludable y duradera no existen fórmulas mágicas. Pero existen una serie de señales que nos indican que la cosa va por buen camino.Diversos estudios han llegado conclusiones que nos pueden dar luces si es que verdaderamente estamos en una relación saludable. Recorre la galería de la nota, descubre cuáles son y haz tu propio diagnóstico.Ambos ya superaron a sus ex. A nadie le gusta estar con alguien que aún recuerda, sea para bien o para mal, a la persona con la estuvo en el pasado. El Huffington Post consultó a varios especialistas sobre el tema, quienes concluyeron que lo mejor es rescatar nuestras experiencias pasadas solo para no cometer los mismos errores. Así tendremos una relación más saludable y duradera.Ven series y películas juntos. Las parejas que prefieren cenar en casa y ver una película, antes que salir de fiesta, están cuidando la salud de su relación. Así lo reveló un informe publicado en el Journal of Social and Personal Relationships, donde además se explica que con dicha actividad se intensifica la calidad de tiempo en pareja.No publican fotos en Facebook. Según la Society for Personality and Social Psychology de Estados Unidos, aquellos que no comparten su relación en todas las redes sociales son los más felices. Pues aunque puede ser muy tentador demostrar el amor en Internet, estas personas no buscan que otros validen su romance. Sus momentos especiales quedan para ellos mismos.No tienen hijos. Un estudio realizado en Reino Unido por The Open University reveló que es mejor no tener hijos si se quiere ser lo más feliz posible en pareja. Según la investigación, las personas que no tienen hijos están más satisfechas con sus relaciones sentimentales, aunque esto no quiere decir que no se cambie de planes en el futuro.Se motivan. A cualquier persona le gusta que le dediquen halagos o la motiven, pero, en una pareja, es fácil que este tipo de cosas se dejen de lado con el tiempo. Un estudio publicado en New York Times señala que dedicar elogios o motivarse constantemente mejora la comunicación y hace que la relación se más saludable.Son un equipo en casa. Dividir las responsabilidades del hogar hace que las parejas se sientan más contentas, según un estudio de la UCLA. Ambos sienten que comparten el peso de las tareas y que trabajan como un equipo.Mantienen relaciones íntimas una vez por semana. La Society for Personality and Social Psychology reveló que practicar sexo una vez a la semana con la pareja es lo más óptimo. Aunque al principio la frecuencia es mayor, el estudio sostiene que para mantener relaciones una vez por semana es lo ideal para lograr estabilidad, ya que así evitarán aburrirse y aún mantendrán el deseo.FUENTE: Eme de Mujer