Cuidados del canario

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)



Jaula

La jaula del canario debe ser espaciosa y amplia, preferiblemente a lo ancho, para que nuestra ave pueda ejercitarse adecuadamente. La jaula es su hábitat, su hogar, por este motivo es importante que sea adecuado y agradable para él.



Algunos criadores y especialmente aquellos que se dedican a los concursos de canto suelen ofrecerles jaulas muy reducidas para potenciar el canto. En mi opinión se trata de una muy mala práctica pues este comportamiento genera estrés y malestar en las pequeñas aves, reduciendo así su esperanza de vida entre otros factores negativos.



Posaderos de la jaula

Junto con la jaula, solemos adquirir unos posaderos de plástico muy habituales. Aunque son un "básico" es importante que pensemos en adquirir ramas naturales ya que desgastan las uñas, ejercitan las patas y proporcionan una sujeción más cómoda.



Si no encuentras en el mercado puedes hacerte con ramas de un árbol frutal, siempre sin tratar ni barnizar. Córtalas a la medida que requiera la jaula. Además, es importante saber que no debes situar los posaderos o comederos por debajo de otros posaderos ya que sino, los excrementos caerán sobre ellos.



Higiene

No mantener una higiene regular en la jaula de tus canarios puede suponer en un futuro enfermedades graves. Para ello, limpia la jaula a fondo y con un desinfectante natural y no dañino al menos, una vez a la semana y deberás incluir en la limpieza las ramas, comederos, bebederos, columpios, fondo e incluso hacer un repaso por los barrotes.



Los restos de alimento caídos como fruta y verdura que puedan pudrirse también se retirarán, aunque estos con una mayor frecuencia. También cambiaremos una vez a la semana todo el alimento de la jaula ya que, aunque sean semillas, son susceptibles a estropearse.



Alimentación

Prestar atención a la alimentación del canario es imprescindible para su bienestar, desarrollo físico y de salud. Para ello, es importante ofrecerles mixturas, frutas y verduras, calcio, agua y suplementos en su justa medida y variedad.

¿Quieres saber más? Infórmate de todo lo relacionado con la alimentación del canario.



Control de parásitos

Al igual que otras mascotas, puede suceder que nuestro canario sufra la infestación de ácaros o pequeños parásitos. Para ello, lo ideal es acudir al veterinario para que nos recomiende cuanto de avanzado está el caso y es que en ocasiones los SPRAY comunes que encontramos en el mercado no van a servir de nada.

No apliques productos de los que desconoces su eficacia o utilización.

Para prevenir los parásitos bastará con aplicar a nuestro canario una gota de una pipeta para perros una vez cada dos o tres meses y ofrecer baños regulares así como una observación del plumaje.

En ocasiones, personas con poca experiencia en aves, confunden la muda o cualquier cambio de plumaje con parásitos, por este motivo te recomendamos que acudas al experto.



Entorno del canario

Situaremos a nuestro canario en un entorno tranquilo y relajado en el que pueda gozar de un poco de luz natural. En verano, los sacaremos al balcón adecuadamente protegidos y con un pequeño espacio de sombra.



Evita las corrientes de aire, son muy dañinas para las aves y pueden sufrir rápidamente un resfriado.



El canario entiende el proceso de horas de luz y oscuridad como una medición para empezar la muda o la reproducción. Por este motivo, aunque viva en un interior, debe tener unos horarios mínimamente fijos en los que pueda llevar a cabo este proceso.

En el momento de la puesta del sol, cuando observes que empieza a relajarse y suba a la rama más alta, tápalo, si es verano bastará con cubrir un poco la parte superior de la jaula.



Muda

La muda del canario suele desarrollarse a finales de verano y en la mayoría de ocasiones, al vivir en un interior suelen presentar mudas alteradas, prologadas o a destiempo, a raíz de lo comentado en el punto anterior.

Intentaremos no alterar el fotoperíodo natural de los canarios así como la temperatura u otras condiciones ambientales. Sigue una estabilidad para mantener feliz a tu canario.



FUENTE: https://www.expertoanimal.com/cuidados-del-canario-20197.html