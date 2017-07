El peligro de que tus mascotas transporten estas enfermedades

(Tomada de la Red)

Es muy lindo y divertido tener mascotas en tu casa y más aún cuando tienes niños, ellos no tan solo son portadores de amor y compañía sino de peligrosos agentes externos.Los casos son más frecuentes y no son identificados hasta que los síntomas aparecen, especialmente en los niños… Descubre cómo proteger a los tuyos.Las mascotas como transportador de ácarosTener un gato o perro en tu casa, es natural para muchas familias, sobre todo cuando tienes niños o vives sola; no obstante es bueno brindarle el cuidado que ellos necesitan, y no sólo por ellos, sino para el beneficio de tu familia. Pues como tú sabes las mascotas son portadores de amor y compañía, pero también de agentes externos que se esconden en su pelaje.Podría interesarle: ¿Cómo enseñarle a tu cachorro a "ir al baño"? Un experto nos explicaLos ácaros o garrapatas son ectoparásitos que se alimentan de sangre, viven en la tierra, pero están listos para prenderse al pelaje de nuestro animal, durante sus inevitables caminatas. Es así como estos parásitos llegan a nuestro hogar como transmisores de enfermedades infecciosas, de los cuales debemos protegernos.Mi perro se rasca todo el día, y yo tambiénUna garrapata es un parásito pequeño de color marrón, estos organismos viven de sangre humana o de animales, por lo que se adhieren a la piel del animal o de la persona para alimentarse. Cuando una garrapata te pica, te deja una marca roja e irritación, por lo que comúnmente no requiere de atención médica. No obstante estos parásitos pueden transmitir enfermedades que sí requieren de atención médica y tratamiento.Enfermedades que puede ser transmitida por una garrapataEnfermedad de Lyme: es la enfermedad más común causada por la garrapata, se presenta como una protuberancia, rodeada de anillos, produce una infección que se puede extender a las articulaciones.Un artículo publicado por Medline PLus, describe como se transmite esta enfermedad:"La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria llamada Borrelia burgdorferi (B burgdorferi). Las garrapatas las adquieren cuando pican ratones o venados infectados con dicha bacteria. Usted puede contraer la enfermedad si lo pica una garrapata infectada".Para transmitir la bacteria a tu cuerpo la garrapata debe estar prendida a tu cuerpo por más de 24 o 36 horas.Rickettsiosis exantemática de Ricketts:Considerada como la segunda enfermedad más común causada por la garrapata. Causa picaduras alrededor de los tobillos y la muñeca.Síntomas más comunesTodas las enfermedades relacionadas a la picadura de la garrapata tienen los mismos síntomas:– Fiebre– Cansancio– Dolor de cabeza– Dolores musculares– No más mascota en la camaLa mejor forma de prevención, es evitar que la garrapata te pique o a alguien de tu familia, para eso debes recurrir al transportador "tu mascota".Consulta al veterinario de cómo puedes evitar que a tu mascota se le prenda una garrapata, siempre revísala en los sitios más comunes que se prenden, y por favor evita que duerman en la cama con tus hijos. Un artículo publicado por la revista Health Line, brinda un consejo interesante "las garrapatas rechazan los ambientes secos y no pueden vivir en la vegetación de escasa altura. Desmalezar y mantener el césped corto son formas de eliminar las garrapatas de su propiedad".