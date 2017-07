Así se arruina una cita

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Con o sin voluntad podemos comportarnos con nuestra pareja de una forma tan inadecuada que la salida romántica termina por ser “debut y despedida”. A continuación algunos consejos para no arruinar una cita…Si te gusta una persona y quieres pasarla lo mejor posible, sin arruinar el momento, quizá debas evitar:PROTAGONIZARLAQuerer dar una buena primera impresión es normal; pero a veces, dominadxs por los nervios, algunas personas suelen hablar en exceso. Recurrir a técnicas para impresionar a su acompañante que se nota que son poco genuinas, solo terminan por dar una impresión equivocada de ti mismx.Independiente de para qué quieras estar con estar persona (sexo recreativo, para “ver que pasa” o para disfrutar de la compañía) ser genuino es mejor. Nada mas incómodo e insostenible que tratar de aparentar algo que no eres.HABLAR DE TUS EXSi quieres que la otra persona se sienta incómoda, comparada e incluso sembrarle el fantasma de los celos, dar características sobre tus antiguas parejas, de su desempeño en la intimidad y de sus dotes físicos puede resultar muy inapropiado.Limita estas experiencias y concéntrate en conocer a la otra persona. Muestra otros aspectos de ti. Compararlx con algun familiar cercano, también puede ser antierótico y mal interpretado.HABLAR DE PLANES DE MATRIMONIO E HIJXSTu plan de vida puede espantar en vez de atraer. Este tema también debería limitarse a otro momento.Hablar de tus logros económicos o laboralesNo a todas las personas les gusta escuchar estos temas, porque si no se expresa con asertividad, puede rayar en el egocentrismo. Y sin duda puede arruinar una cita.Como siempre comento, lo anterior NO es una receta y mucho depende de la personalidad de cada uno; así como del grado de complicidad que se tenga con la otra persona, de la intimidad que se logre y de la sintonía que ambos tengan.Es cierto que no hay fórmula de éxito, pero sí considero clave la asertividad. El “cómo” se comunican los temas y lo otro que creo es importante es la voluntad de pasarla bien. Relájate y diviértete.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/sexualidad-relaciones/en-la-intimidad/cosas-arruinan-una-cita/