Lo que piensan los perros de nosotros

Vos te creés que saben mover la cola y poco más… pero nuestros amigos nos tienen calados y hasta en pleno Gorlero nos dan muestra de su sagacidad.





Todo lo cual no impide que si bien el perro es el mejor amigo del hombre, el hombre puede ser uno de los peores enemigos del perro. Porque traiciona la amistad y la crueldad humana puede no tener límite. El amigo Alberto Moroy no se empecina con los perros de raza, esos que como salen muy caros, siempre comen y encuentran dueño. Dueño si… pero afecto quién sabe. En cambio, el perro callejero tiene que aprender a revolverse y allí es cuando demuestran todo lo que saben de nosotros. También están los que cuanto más conocen a los hombres, más quieren a los perros, pero esa es otra historia.



En la portada, una vieja foto del siglo XIX donde podemos ver a un gaucho con el perro y “sus circunstancias”. Los que tenemos perros sabemos que son terriblemente empáticos y nunca terminan de sorprendernos con sus capacidades. Respecto a ellos podemos decir como Sócrates.(470 – 399 a.C.) “Solo sé que nada sé” Hoy haremos una recorrida por un extracto de varios artículos periodísticos relacionado con el comportamiento de los perros. Los sorprenderá el comportamiento de los perros vagabundos que andan por la calle Gorlero en Punta del Este. Si a raíz de este artículo a alguien se le ocurre la maldad de pedir que se los lleve la perrera, querrá decir que el ser humano realmente no tiene remedio. Antes como para que alimente las ganas de seguir leyendo, una serie de videos que le tocarán el alma



Perro Cuida al Niño – Impactante Video De Amor



La reacción de un hombre ante el presunto abandono de un perro



Un video reciente muestra cómo un grupo de personas impide que una pareja abandone a su mascota en la ciudad de La Plata (Arg:). Versiones indican que es costumbre del can correr tras sus dueños cuando salen de la casa Bocinazos, gritos, autos, caos de tránsito en una calle del centro de la ciudad de La Plata, no es una imagen difícil de comprender en días de piquetes y cortes. Sin embargo, en esta oportunidad, la razón fue más que entendible y justificable: un grupo de vecinos interceptó a los “acusados”, los filmó e impidió que abandonaran a su perro. Todo comenzó cuando un hombre a bordo de una pick up blanca hizo detener a un auto de color naranja con una pareja a bordo. Ya en la calle, a los gritos e insultos, acusó a la pareja de abandonar al perro que se encontraba sentado al lado del auto.

Algunas curiosidades



Cómo los perros distinguen las expresiones de sus dueños



Investigadores de la Universidad de Medicina Veterinaria en Viena entrenaron a un grupo de 11 perros para que distingan entre imágenes de una misma persona con cara feliz o enojada. Durante la etapa inicial, a cada perro se le mostró sólo la mitad superior o la mitad inferior de la cara de la persona.



Los expertos entonces probaron la capacidad de los caninos para discriminar entre las expresiones faciales humanas mostrándoles luego imágenes Diferentes de las usadas en el entrenamiento. A los perros se les presentó la otra mitad de la cara que se utilizó en la etapa de entrenamiento inicial, mitades de caras diferentes y hasta mitades verticales izquierdas o derechas del mismo rostro de la persona utilizada al inicio.



Se comprobó que los perros fueron capaces de recoger la cara enojada o feliz tocando la foto con sus narices con más frecuencia de lo que podría ser una elección “por azar”. El estudio reflejó que los animales habían descubierto la manera de transferir lo que aprendieron sobre rostros humanos durante el entrenamiento a las nuevas caras en la fase de pruebas, dijeron los investigadores. También intentaron determinar si los perros podrían diferenciar las expresiones emocionales de los rostros humanos, pero los resultados no fueron concluyentes (Fíjese la imagen de la portada, ambos con la mirada perdida y la misma expresión)



