Razones por las que no eliminas la grasa abdominal

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

A veces no importa cuánta dieta o ejercicio hagamos, simplemente no logramos deshacernos de la panza. Entonces, nos comenzamos a preguntar qué es lo que estaremos haciendo mal.



Estas podrían ser las razones que se ocultan tras tu fracaso:



#1 No estás comiendo las proteínas correctas

Todos sabemos que tenemos que consumir suficientes proteínas al día si queremos mantenernos saludables y adelgazar. Pero para eliminar la grasa abdominal tienes que comer las proteínas correctas: más pescado, pollo, pavo y proteínas vegetales (como frijoles y legumbres), y menos carnes rojas y queso.



#2 No estás haciendo el ejercicio correcto

Si crees que solo necesitas «hacer ejercicio» para bajar la panza, te equivocas. Para eliminar la grasa abdominal tienes que combinar ejercicios de cardio con ejercicios de fuerza, de acuerdo a los estudios científicos.



#3 Tienes una enfermedad autoinmune



Las enfermedades autoinmunes que deben ser tratadas con corticoesteroides como la prednisona o la cortisona, suelen causar –por culpa de los medicamentos– aumento de peso en la zona abdominal, explica el Dr. Michael Jensen, MD, endocrinólogo especializado en obesidad en la Clínica Mayo.



#4 Solo comes alimentos bajos en grasa

No te dejes engañar, pues muchos de los alimentos que en sus etiquetas dicen ser bajos en grasa, lo que esconden es que en realidad son altos en azúcar. Y el azúcar es uno de los responsables de hacernos engordar en la zona de la cintura.



#5 No estás desayunando



El desayuno es la comida más importante del día: ignorarla no solo enlentece tu metabolismo (lo que hace que quemes calorías más lentamente), sino que además causa la acumulación de grasa en la región abdominal.



Por suerte la mayoría de estas razones por las que no logras eliminar la grasa abdominal son fáciles de revertir mejorando tu alimentación y tus rutinas de ejercicio. Y también deberías probar incorporar a tu dieta estos 10 alimentos que aplanan tu panza y no sabías.



