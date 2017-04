Haz de tu hogar un refugio

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El tráfico ruidoso, el aire contaminado, las discusiones con la familia, la desorganización de la oficina son todos aspectos de la sociedad que forman parte de nuestra vida diaria.



Por supuesto que puedes hacer una escapada de una semana a Hawaii o a La polinesia francesa para vivir a puro relax… por unos días. Cuando finalizan las vacaciones no tienes más remedio que volver a la ciudad. Es que en realidad resulta complejo cambiar ese panorama. Sin embargo, existen formas en las que puedes modificar tu propia casa para que se convierta en ese lugar al cual volver para obtener paz y serenidad:



1# Prende sahumerios



Los sahumerios producen magia donde quiera que se los prenda. Con ellos puedes crear, en cualquier momento del día, una atmósfera ideal para la contemplación. Es más, en India quemar dhoop (inciensos cónicos) se considera un ritual sagrado. Los aromas que se recomiendan para reducir la ansiedad y la depresión son el sándalo y el nag champa.



2# Encuentra el cristal indicado



Según los expertos, para atraer la abundancia económica debes ubicar una piedra de citrino en un rincón de tu casa ubicado al sudeste.

Si, en cambio, quieres obtener ayuda y sostén del Universo, entonces debes colocar una turquesa en el sector noreste.

Por su parte, el cuarzo rosa ayuda a atraer el amor de otras personas y para ti mismo.

La amatista aumenta las energías espirituales y la obsidiana absorbe las energías negativas que se acumulan en el hogar a causa de la tensión, el estrés y la negatividad de algunas visitas.

Solo recuerda que antes de comprar una piedra debes asesorarte con un experto para que sepa recomendarte de forma personalizada qué cristales conseguir.



3# Limpia con sales de mar



Llena una botella con agua y coloca una cucharadita de sal marina. Remueve y utilízala para limpiar las paredes y las ventanas. Este preparado no solo se encargará de dejarlas relucientes ,sino que quitará las energías negativas estancadas.



4# Presta atención a la decoración



Si tienes intención de cambiar el color de las paredes, busca aquellos tonos que brinden una sensación de calma y serenidad. Además es importante tener la casa limpia y ordenada para poder lograr también un efecto casi sedante en tu cuerpo y en tu mente. ¡No olvides cuidar de las plantas!



5# Enciende una vela o una lámpara



No cualquier luz tiene los efectos deseados. Las luces blancas brillantes (que en general se colocan en los ambientes de trabajo) producen una sensación de frialdad a la vez que resultan demasiado estridentes para las pupilas. Incluso pueden aumentar la tensión y el estrés. Mejor opta por luces cálidas para tu hogar e intenta encender, siempre que puedas, alguna lámpara pequeña o velas en vez de las luces de techo.



6# Agrega más plantas



Según un estudio realizado en la Universidad de Texas, las plantas tienen una gran influencia en nuestro estado de ánimo y, en definitiva, en nuestra felicidad. De acuerdo con esta investigación, las plantas mejoran la calidad del aire, y aumentan la concentración y la compasión por los demás.



Existe una gran variedad de plantas que puedes colocar en el patio, la terraza o incluso en el interior de tu hogar. La lavanda, por ejemplo, proporciona paz mental y ayuda a liberar emociones negativas. La albahaca actúa como protectora del hogar, y brinda fortuna y pureza.



Como ves, crear un refugio espiritual en tu propia casa no representa una inversión exorbitante ni una dificultad mayor. Si pones en práctica estos consejos de seguro sentirás muy pronto una diferencia positiva en tu hogar.



FUENTE: http://www.vix.com/es/vida-positiva/179578/6-consejos-para-hacer-de-tu-hogar-un-refugio-espiritual