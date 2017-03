Antes de poner a dormir a tu mascota debes saber esto

(Tomada de la Red)

LLegan a tu vida, se instalan en tu rutina y aunque sabes que es probable que así como los viste llegar también los veas irse, no te imaginas sin ellos.



Nadie ni nada te prepara para perder a tu compañero.



Muchas personas temen que llegue ese momento, sin embargo, es mejor estar preparado para hacer que ese proceso sea menos doloroso para ellos y para nosotros. Por eso hablamos con Sandra Ramírez, veterinaria de la clínica de le delegación de Miguel Hidalgo.



Cómo se vive la eutanasia siendo veterinaria



Sandra, quien es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, lleva dos años realizando este procedimiento y desde la primera vez se dio cuenta de lo demandante que es emocionalmente. "Me ha tocado realizar la eutanasia a perros y gatos, es de las cosas más difíciles en nuestra profesión", aseveró.



Frecuencia y causas



Con respecto a la frecuencia con que se practica este método aseguró que todo depende de la severidad de los pacientes. "Yo siempre ofrezco todas las alternativas y los propietarios toman la decisión. Es de lo más complicado, pues en la actualidad los perros y los gatos se ha convertido en parte de nuestra familia, es una de las decisiones más difíciles porque lo que se busca es ofrecerles calidad de vida, no cantidad", dijo en entrevista.



Los casos más frecuentes son cuando el perro o el gato tienen tumores y éstos ya hicieron metástasis, enfermedades terminales o degenerativas.



¿Existen alternativas existen ante de llegar a eutanasia?



La veterinaria explicó que dependiendo del problema siempre la mejor opción es llegar a un diagnóstico.



"En ocasiones para llegar a ello se requieren estudios de sangre, orina, ultrasonido, rayos X o alguna otra prueba, y si está muy delicado la hospitalización. Lo ideal es que se les dé la atención médica cada 6 meses, si como propietario siguen calendarios de vacunación y desparasitación es más fácil darse cuenta de ciertos problemas que pudieran tener las mascotas y se puedan atender a tiempo".



Cómo preparar a los dueños



En un momento tan penoso siempre será benéfico buscar alternativas que te auxilien e informen para que sólo te enfoques en mejorar lo más posible la calidad de los últimos días de tu compañero.



"Lo mejor que podemos hacer es siempre hablarles con la verdad en cuanto al diagnóstico de sus mascotas y ser muy claros con respecto a la calidad de vida del paciente. Nuestra función consiste en hacer lo médicamente posible, evitando el dolor innecesario.



Ser lo más comprensivos con los dueños es nuestra obligación, al igual que ofrecer el servicio de incineración. Siempre recomendamos que las mascotas pasen sus últimos días lo mejor posible, si ya es algo terminal que coman lo que mas les guste, que los acompañen a lugares donde puedan disfrutar, etcétera", abundó.



Cómo es la eutanasia para animales



Sandra, quien actualmente trabaja en la Delegación Miguel Hidalgo y en el Hospital Veterinario de Especialidades Ceylán nos explicó el procedimiento:



"Se canaliza, es decir, se coloca un catéter en la vena para administrar tranquilizante y posterior a eso, se aplica un barbitúrico que tiene un efecto en el corazón, causando un paro cardiorrespiratorio. En ningún momento la mascota siente dolor y se queda como si estuviera dormido.



El costo



Depende del lugar donde lo realices. En alguna clínica particular estará entre 300 a 600 pesos, dependiendo del volumen del paciente, en consultorios del gobierno puede ir de 150 a 400 pesos.



Si deseas contactarla para tener más información al respecto puedes localizarla en su correo personal: mvzsandrah@hotmail.com.



