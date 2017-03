CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El aloe vera (sábila) es reconocido en todo el mundo como una maravillosa planta, ya que ofrece una gran cantidad de beneficios para innumerables problemas de salud. En la actualidad el aloe vera es un ingrediente vital en la preparación de diferentes remedios caseros, ya sea administrados por vía oral o aplicados en la piel.Muy pocas plantas tienen tantas propiedades medicinales como el aloe. La llaman "milagrosa" porque guarda en su interior 75 compuestos beneficiosos para la salud. La sábila está compuesta de innumerables nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, polisacáridos, enzimas y aminoácidos.Propiedades del Aloe VeraEl aloe vera es un antioxidante y combate el cáncer, especialmente el cáncer de colon. Reduce y detiene la inflamación, tanto interna como externamente.•Oxigena la sangre y da energía a las células, hidrata la piel y repara el tejido.El aloe vera cura problemas internos digestivos tales como el síndrome del intestino irritable, estreñimiento, reflujo ácido. También limpia el tracto intestinal.• Reduce el factor de riesgo de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos.• Alcaliniza el cuerpo, ayudando a equilibrar los hábitos alimentarios excesivamente ácidos.• Aumenta el rendimiento cardiovascular y la resistencia física.• Estabiliza la presión sanguínea y reduce los triglicéridos.Usos del Aloe Vera para la salud1. Alivia los problemas bucalesLa pulpa de áloe vera te permite aliviar llagas, gingivitis o estamatistis en sencillos pasos: sólo la trituras y la viertes en tu boca, asegurándote que esté haciendo contacto con la herida.2. Alivia el estreñimientoEl látex del Aloe Vera (el líquido marrón que está pegado a la corteza de la hoja, entre ella y el gel) es recomendando para inducir diarrea, haciendo de purgante con el fin de hacer una limpieza intestinal. Se recomienda que no se haga muy seguido, ya que con un uso frecuente este pierde su efecto en el intestino y además puedes llegar a deshidratarte.3. Mejora la cicatrizaciónUno de los usos más especiales de este producto natural es el cuidado de la piel, ya sea por quemaduras o para el mejoramiento de las cicatrices, debido a que el gel que contiene acelera notoriamente el proceso de cicatrización mejorando la circulación de la sangre alrededor de la herida.4. Contiene las vitaminas y minerales que el organismo necesitaEsta cualidad hizo explotar su consumo y el interés de la gente por tener una de estas plantas en casa. Contiene las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente: vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6 y B12, acido fólico, calcio, zinc, cromo, selenio, hierro, cobre, magnesio, entre otros.5. Calma el dolor en las piernasSe obtuvieron muy buenos resultados con aplicaciones locales (fricciones regulares). Hacer un puré con la pulpa de aloe vera, guardarlo en un recipiente y colocarle un palito en el centro. Llevarlo al congelador, y luego dejarlo derretir un poco antes de retirarlo. Puedes pasarte el aloe sobre los lugares afectados.6. Reduce y mejora el aspecto de las arrugasEl aloe es una sustancia biogenética que estimula y hace revivir las células de la piel. Tiene propiedades hidratantes y un efecto astringente y estimulante. La piel reseca se vuelve tersa, las arrugas se suavizan y se reducen, y también mejora el color de la piel.7. Protege algunas bacterias benéficasLos especialistas en fitomedicina aconsejan beber jugo de áloe vera cuando se estén tomando antibióticos orales. El uso de estos fármacos puede provocar una infección vaginal por levaduras porque los antibióticos matan las bacterias benéficas que combaten el crecimiento de las levaduras. El jugo de aloe vera es una medida preventiva natural, pero su efectividad no está garantizada.Mezcla el jugo de áloe vera con jugo de fruta para hacerlo más agradable si no te gusta su sabor. Puedes dividir tu dosis diaria (de 50 a 100 ml) y tomarla durante la jornada con las comidas.8. Alivia las alergias y las picaduras de insectosPuedes tratar con la hoja del vegetal la mayoría de las alergias de la piel. En estos casos aconsejan realizarse aplicaciones frecuentes en las partes afectadas; rápidamente sentirás un gran alivio. De igual modo procede con picaduras de insectos y de ortigas.9. Ayuda a evitar el acnéEl aloe vera posee propiedades antiflamatorias, y es un buen ingrediente en contra del acné. Reúne un jabón, una crema y una loción que contenga aloe y utilízalos durante la mañana y la noche, esto te servirá no sólo para los granos, sino también para controlar la cantidad de grasa que se acumula en tu rostro. Asimismo puedes usar un gel con aloe sobre los granos para disminuir la hinchazón.10. Ayuda a la desaparición de la celulitisTiene altos beneficios a nivel dermatolólogico, y es muy común su uso contra la celulitis. Aunque puede ayudarte a tratar la celulitis, no es un remedio contundente, ya que es necesario que hagas ejercicio, lleves una dieta equilibrada y que masajees tus piernas con regularidad.11. Es beneficioso para tu cabelloEl aloe vera actúa en el cabello como protector solar, cuidando el cuero cabelludo de los rayos UV. Igualmente lo protege de las inclemencias cotidianas como el secado y alisado, la lluvia, la grasa y la resequedad, volviéndolo más brillante y sedoso.12. Sirve para bajar de pesoAl ser una planta con propiedades depurativas, el aloe vera es una buena ayuda para adelgazar. Al mezclarlo con limón obtendremos la propiedad depurativa junto a las propiedades desintoxicantes.Licuado para bajar de peso:1 hoja mediana de sábila en trozos, con las espinas ya sacadas1 cucharada de mielEl jugo de un limónLicuan los ingredientes y pásalos por el colador. Tómalo cuando recién te levantes para hacer un tiempo de digestión hasta que desayunes; para mejores efectos lleva también una dieta saludable y una rutina de ejercicios de al menos tres días a la semana.13. Es un excelente relajanteEl aloe posee propiedades anestesiantes que relajan los músculos de la cabeza. Cuando laves tu cabello date un buen masaje en el cuero cabelludo para lograr un efecto desestresante.14. Ayuda a eliminar la caspaAl lavar tu cabello con aloe vera se desprende la caspa de la piel, de tal manera que sólo es necesario que cepilles tu cabello para eliminar la caspa en su totalidad. Repítelo algunas veces y verás que el resultado es rotundo.15. Cicatriza rápidamente los arañazosDurante las primeras 24 horas, y con la zona afectada por los arañazos perfectamente limpia, frota con abundante aloe vera. Verás que el proceso de curación es muy rápido.FUENTE: La Bioguía