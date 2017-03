Razones para cuidar tu hígado

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Alguna vez te has preguntado qué hace tu hígado por ti? El hígado realiza más de 500 funciones vitales en nuestro organismo, lo que lo convierte en un órgano imprescindible.



Conoce las 5 principales funciones del hígado:



Purificación de la sangre: La sangre que recoge los alimentos del estómago y el intestino se filtra en este órgano. Para evitar que los contaminantes pasen a la sangre el hígado elimina o transforma una gran cantidad de residuos tóxicos.



Digestión: El hígado produce la bilis, una sustancia necesaria para digerir y absorber las grasas y ciertas vitaminas, incluyendo las vitaminas A, D, E y K. También convierte los alimentos que ingerimos en nutrientes que el cuerpo puede utilizar.



Fabricación: El hígado fabrica una variedad de proteínas imprescindibles, incluyendo enzimas, hormonas que regulan el metabolismo y el crecimiento, proteínas de la sangre, factores de coagulación y factores inmunes. También produce colesterol, que transporta por todo el cuerpo las grasas suministradoras de energía.



Procesamiento: El hígado procesa casi todo lo que entra en nuestro organismo a través de la boca, los pulmones, la piel, etc.



Almacenamiento: Los hepatocitos también almacenan sustancias esenciales, como el hierro, algunas vitaminas, minerales y glucógeno, hasta que se necesitan para alguna función.



¿Qué es la Hepatitis C?



La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre. Puede causar una infección, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida.



Se transmite a través de la sangre y las causas de infección más comunes son: Las prácticas de inyección poco seguras y la esterilización inapropiada de equipo médico. La transfusión de sangre antes de que toda la sangre fuera analizada adecuadamente productos sanguíneos sin analizar.



En todo el mundo hay entre 130 y 150 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C.



Un número considerable de esas personas con infección crónica desarrollarán cirrosis o cáncer de hígado.