Repara tu maquillaje roto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No te preocupes, aquí te diremos cómo repararlo para que le saques provecho y no tengas que tirarlo a la basura.



1. Abre la tapa de tu maquillaje y coloca sobre tu polvo roto papel de plástico de cocina (o si no tienes, puedes utilizar también la parte de adentro de una bolsa de plástico hermética).



2. Utiliza un palito o con el mango de un pincel, da golpes a tu polvo encima del papel de plástico para terminar de romperlos. Debe quedar roto totalmente.



3. Retira el papel de plástico y agrega de 1 a 2 cucharadas de alcohol al polvo.



4. Mézclalo hasta que te quede una pasta



5. Vuelve a colocar el papel de plástico y expande y aplasta el polvo hasta obtener una consistencia cremosa (el papel de plástico evita que te ensucies los dedo al expandirlo)



6. Retira el papel de plástico y con un pedazo de papel retira los excesos que quedaron de polvo en los bordes del mismo.



7. Deja abierto tu polvo durante una noche para que el alcohol pueda evaporarse.



8. Úsalo al siguiente día y dale el máximo provecho.