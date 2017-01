¿Qué estás comiendo?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

El etiquetado es la forma directa de informar a los consumidores todo lo que necesitan saber sobre el producto; son pocos los que saben leer e interpretar qué dice.



“Necesitamos aprender a consumir de una manera informada y consciente. La gran cantidad de información y opiniones que nos llegan sobre alimentos y nutrición, muchas veces sin sustento científico, ha provocado que nos volvamos desconfiados al comer y beber”.



“Falta mucho por hacer en términos de normatividad. En México vamos un poco atrasados con las regularizaciones”, comentó el doctor Aurelio López-Malo, experto en ingeniería de alimentos, durante el Taller de Información Nutrimental y Etiquetado de Alimentos Procesados.



ANTES DE COMPRAR



SEIS PASOS PARA ELEGIR SABIAMENTE



1. Revisa que el empaque no esté abierto o maltratado -eso puede comprometer la calidad y salubridad del producto- y luego fíjate en la caducidad. Por reglamentación, todo empaque debe señalarla y ésta advierte sobre el límite de consumo. El consumo preferente sólo indica la expiración del periodo de comercialización, pero el producto puede ser aún ingerido, siempre y cuando no exceda su caducidad.



2. El tamaño importa: Lee con cuidado cuántas son las porciones por envase. Por estrategia de mercadotecnia, la mayoría de los productos basan su información en porciones mínimas. Si quieres saber el total, debes multiplicar el contenido nutrimental, por el número de porciones contenidas en la caja, frasco o lata.



3. De acuerdo con la NOM- 051- SCFI, es obligatorio enlistar los ingredientes por cantidad en orden descendente. El primero es el más abundante y así sucesivamente. Por ejemplo, hay cereales que se anuncian “enriquecidos con vitaminas y minerales”; al leer, sus principales componentes son: Harinas, azúcares y sal, no los publicitados nutrimentos.



4. Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) estableció como obligatorio el etiquetado frontal. Son cinco íconos que indican contenido calórico por porción, total de grasas, grasas saturadas, azúcares y sodio. Además, se muestra el porcentaje de dichos nutrimentos respecto a la ingesta diaria máxima recomendada.



5. El porcentaje de cada ingrediente en la etiqueta se basa en una persona que consume 2 mil calorías por día. Si un alimento tiene menos de 0.5 gramos en el tamaño de la porción, el fabricante de dicho alimento puede no enlistarlo. Este dato es importante para las personas con algún tipo de alergia.



6. Al leer las etiquetas, te darás cuenta que mientras hay alimentos que tienen varios tipos de aditivos y conservadores, hay otros que simplemente tienen el ingrediente principal y uno o dos más. Esta última opción es un poco más “natural”.