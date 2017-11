Meghan Markle podría recibir título de duquesa

LONDRES, Inglaterra(AP )

Ahora que se sabe que habrá una boda real, las conjeturas sobre el título que le será otorgado a Meghan Markle cuando se case con el príncipe Harry comienzan a surgir.



¿Se convertirá en princesa la actriz estadounidense? La respuesta es más o menos.



Los futuros títulos nobiliarios de Markle dependen de aquellos que le otorgue la reina Isabel II a ella y a Harry en mayo cuando se casen.



Markle, de 36 años, no será conocida formalmente como princesa Meghan porque no proviene de una familia real. Pero se convertirá en su alteza real princesa Harry de Gales cuando se case con Harry.



Se conjetura que la reina convertirá a Harry en duque, como a su hermano William y a Markle duquesa cuando se casen en el castillo de Windsor. De ser así Markle será conocida como duquesa, no princesa.



"Es incorrecto llamar a una duquesa ‘princesa’ a menos de que ya sea princesa”, dijo el historiador real Hugo Vickers. "Pero pueden hacer lo que quieran, no sé si la prensa la llamará princesa Meghan. Simplemente espero que no lo abrevien a Princesa Meg".



Muchos especialistas en realeza creen que la reina convertirá a los recién casados en duque y duquesa de Sussex, uno de los pocos ducados que quedan disponibles.



En ese caso Markle se convertirá en su alteza real duquesa de Sussex.

Es algo similar a lo que ocurrió con Kate Middleton cuando se casó con el príncipe William en 2011. La reina convirtió a la pareja en el duque y la duquesa de Cambridge.



La situación puede ser algo confusa, en parte porque la prensa sensacionalista de Gran Bretaña modula la forma en la que la gente es conocida.



La madre de Harry, Diana, era conocida como la princesa Diana, pero ese nunca fue su título formal. Era la Princesa de Gales en virtud de su matrimonio con Carlos, el príncipe de Gales, el cual terminó por disolverse.



Cuando Diana murió en un accidente de auto en 1997, el primer ministro Tony Blair dijo a la prensa que ella había sido “la princesa del pueblo”, un título informal que generó eco entre la población.



"Siempre hablamos de la princesa Diana pero ese nunca fue su título”, dijo el editor en jefe de la revista Majesty, Joe Little.



Sobra decir que Markle seguirá siendo “técnicamente” una princesa por su matrimonio, incluso si se convierte en duquesa, pues el príncipe Harry es príncipe.



“Pero de forma cotidiana eso no será parte de su título”, dijo Little.



Esto podría cambiar si la reina decide elevar el título de Markle, y el título de Kate para tal efecto, y convertir oficialmente a estas plebeyas en "Princesa Meghan" y "Princesa Kate".



“No tendremos una princesa Meghan a menos que ellos decidan que estamos en el siglo XXI y que pueden cambiar las reglas”, dijo Little. "Pero la reina es una tradicionalista, así que considero que es poco probable”.