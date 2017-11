Pez Betta, conoce más de elllos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En el mundo de los peces y los acuarios existen algunos muy espectaculares debido a su coloración brillante y sus aletas singulares. Peces con gran variedad de formas y con características únicas que merecen la pena conocer.



En este caso, hablamos del Pez Betta. Un pez muy conocido por sus colores brillantes y vistosos, conocidos por ser peces luchadores siameses y por la agresividad que tiene el macho hacia otros peces betta. ¿Quieres conocer todo acerca de estos peces?



El origen de los peces betta se remonta por primera vez en el sudeste asiático. Tenían sus hábitats en lugares como los campos de arroz, las zanjas que se empleaban para el drenaje y en algunos estanques de las cálidas llanuras de inundación de la región. Estos peces han sufrido numerosas tormentas, inundaciones y sequías devastadoras y han podido desarrollar mecanismos de adaptación increíbles que los hacen poder sobrevivir en casi cualquier ambiente.



Una de las características que ha desarrollado para adaptarse bien a los entornos más hostiles es la de poder respirar oxígeno directamente del aire tomándolo por sus branquias. No es una capacidad continua, pero sí que pueden sobrevivir durante periodos cortos de tiempo fuera del agua. En el caso de encontrarse con poca cantidad de agua en su alrededor, con el simple hecho de permanecer húmedo, es capaz de inhalar el aire que le rodea. Por lo tanto, nos encontramos con peces que son capaces de sobrevivir en casi cualquier ambiente, aunque éste disponga de poca cantidad de agua.



Aunque los peces betta pueden sobrevivir en espacios pequeños y en aguas cuya calidad no sea muy buena, lo hacen mejor en acuarios pequeños. Para que sobrevivan bien y tengan buena calidad de vida debemos proveer cambios regulares en el agua. Además, la temperatura más óptima para su crecimiento y desarrollo es entre 24 y 27 grados.



¿A qué se debe el nombre de Betta?

Existe un nombre de un antiguo clan de guerreros que se llamado Bettah. Estos peces, como se ha mencionado antes, son bastante violentos y buenos luchadores. Por ello, en nombre de este clan de guerreros, se le han puesto este nombre, ya que las luchas de peces también se hicieron populares a mediados del siglo XIX. Este deporte de peleas de peces se hizo tan famoso en Tailandia que el ex rey de Siam lo reguló legalmente. Sin embargo, las peleas de peces no se evaluaban por la victoria de uno u de otros o por el daño que infringía un pez a otro, sino por la valentía de los mismos.



La comida preferida de los Bettas



Los Bettas disponen de una boca volteada y normalmente se alimentan en la parte de la superficie del agua. Como son capaces de poder respirar durante periodos cortos de tiempo fuera del agua, no se asustan de acercarse a la superficie.



Entre la comida que más le va a su dieta, nos encontramos con bloodworms secos (una especie de gusanos), camarones de salmuera o daphnia. Los alimentos comerciales para los Betta son mejores ya que combinan estos tres alimentos y como suplemento añaden vitaminas y minerales. El hecho de que los peces Betta se alimenten de este tipo de comidas hace que la coloración sea aún más brillante y espectacular, por lo hablar de aumentar la longevidad del Betta.



Existe un mito que dice que los lirios de la paz o las raíces de las plantas crecidas en los hábitats del pez Betta pueden servir de alimento para ellos. Pero esto es sólo un mito, ya que los Bettas no pueden sobrevivir de las raíces de las plantas. Esto ocurre porque los Bettas necesitan una dieta rica en proteínas y fibra.



Tipos de peces Betta



Existen varios tipos de peces betta. Se trata de distintos fenotipos de la misma especie. Algunas de los tipos de betta splendens más apreciados son:



El pez betta corona: se trata de una modificación que hace que su cola y sus aletas tengan hendiduras, asemejándose a la forma de los picos de una corona.



El pez betta cooper se caracteriza por sus colores especiales. Tiene una tonalidad oscura, que refleja la luz con tonos metalizados. De ahí su nombre, ya que “cooper” significa cobre.



El pez betta dragon se caracteriza por una escama especial. Sus escamas son más grandes sobre todo reflejan la luz de forma diferente, emitiendo destellos como blanquecinos.





