10 Curiosidades sobre nuestras mascotas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Por mucho que tratemos a nuestras mascotas como seres humanos, no lo son. Creemos que los conocemos a la perfección pero seguro que en estas 10 curiosidades que te presentamos a continuación descubres cosas nuevas sobre él:



Son muy olfativos.Los perros son dueños de un súper sentido del olfato: algunos tienen 220 millones o más receptores olfativos, en comparación con los 5 millones de los seres humanos. El Labrador Retriever y el Pastor Alemán son algunas de las razas con este sentido más desarrollado.



No tienen papilas gustativas.Segurohabrás notado que tu perro cuando se relame lo hace para afuera, cerca de su nariz. Esto sucede porque los perros no tienen papilas gustativas. Huelen primero la comida, y su olfato, como está muy desarrollado, se conecta con el gusto y hace que puedan determinar si efectivamente, ese alimento les gusta o no.



El mito de los colores.La creencia común de que los perros ven en blanco y negro es, aparentemente, falsa. Científicos rusos aseguran que estos animales tendrían la capacidad de ver en color, aunque con un rango limitado.



Los perros no sudan, jadean.Las glándulas sudoríparas de los perros se localizan, en su mayoría, en las almohadillas de las patas. Además, pierden calor por evaporación a través de la respiración, por eso, cuando hace calor, los perros sacan la lengua, jadean y respiran más deprisa.



Edad verdadera.Un año humano equivale a siete de un perro. Pero existen variables: los perros madurarían más rápidamente que un niño. Por eso, el primer año de vida de un can equivaldría a 15 años humanos, más que a siete. Además, para calcular su edad también influirían la raza y el tamaño.



Veneno desconocido. Aunque el chocolate sea delicioso para ti, para ellos puede ser fatal. Es causa muy común de envenenamiento en los perros. ¿La razón? Un componente de la dulce tentación, llamado teobromina, les resultaría muy difícil de metabolizar.



Vista nocturna.Así como poseen un rango de colores menor en la visión que el de los humanos, también tendrían mejor vista nocturna. Los perros pueden ver hasta cinco veces más en la oscuridad que nosotros.



Un poco de historia.Solo tres de los doce perros que viajaban en el Titanic se salvaron. Uno, por ejemplo, sobrevivió gracias a que su amo lo hizo pasar por un bebé envuelto en una manta.



Récord Guinness.El perro más viejo del mundo, según el Libro de los Récords Guinness, llegó a tener ¡26 años y nueve meses! Se llamaba Pusuke, era macho y vivía en Japón. La raza era un cruce de “shiba inu”, raza autóctona de ese país.



Estadística llamativa.Los estadounidenses gastan más dinero en sus mascotas que en productos como el café o el agua embotellada. En el año 2012, por ejemplo, habrían gastado más 52 mil millones de dólares en sus mascotas, según un informe de la asociación American Pet Products.



