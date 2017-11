¿Dejas a tu perro solo en casa? Aquí te explicamos algunos trucos y consejos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Algunos perros sienten miedo al quedarse solos en casa, ellos empiezan a ladrar y aullar desesperadamente, a esto se le conoce como ansiedad por separación, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta de esto o simplemente lo ignoramos. Si usted deja a su perro solo en casa debido a sus ocupaciones cotidianas como el trabajo, aquí encontrará algunos trucos y consejos para que la situación sea mucho más llevadera para ambos.



Existen principalmente dos razones por las que a un perro no le gusta sentirse solo, la primera es por alguna situación difícil de su pasado como el abandono o el maltrato, la segunda es por la mala educación que le han brindado en casa, aunque no sea conscientemente, solemos malcriar a nuestros perros, los consentimos mucho desde cachorros y no ponemos algunos límites que son extremadamente necesarios, no los educamos para que sean más independientes.



Saque a su perro a dar paseos frecuentemente y juegue con él, así liberará energía y cuando sea la hora de quedarse solo sentirá la necesidad de descansar.

Si va a dejar a su perro solo en casa, bríndele algún juguete u objeto para que se mantenga entretenido.

No haga que sean complicadas las despedidas, actúe de forma normal, así el perro no sentirá preocupación antes de que se vaya.



Reduzca poco a poco la dependencia que tiene hacia usted, debe educar a su perro preferiblemente desde cachorro para que aprenda a estar solo, puede acostumbrarlo de a poco a su ausencia, deje a su perro solo en casa por periodos cortos al principio y luego vaya incrementándolos para que le sea más fácil adaptarse.

Considere adoptar a otro perro para que se hagan compañía mutuamente, en muchas ocasiones la convivencia repentina con otro perro puede traer otras complicaciones porque ya no será el único en casa y sentirá que su territorio está siendo invadido, una buena opción es ir con él a un refugio y adoptar al perro con el que resulte tener una buena empatía.



Haga que su perro tenga un lugar especial en la casa para él solo, ya sea una casita o una cama donde pueda acurrucarse cuando usted no esté y así logre sentir más comodidad y seguridad.



Bríndele un poco de alimento antes de la despedida, a los perros suele darles sueño después de comer.



No le preste atención de manera excesiva, con esto solo logrará que se sienta estresado o ansioso cuando no esté a su lado.

Organice los horarios de alimentación, paseos y juegos, esto hará que él tenga una mayor confianza en usted y que acepte que tendrá que estar ausente en algunas ocasiones.

Los perros nos han demostrado infinidad de veces que son animales muy inteligentes y en muchas ocasiones suelen percibir ciertas señales cuando la persona está a punto de irse de casa, como el sonido de las llaves o verlo alistando la maleta, por eso es importante que usted repita varias veces al día esas situaciones que él reconoce como “señales” así no vaya a salir, esto hará que el perro vea esas señales como algo más normal y no como un aviso de despedida.



SI deja a su perro solo en casa demasiado tiempo, lo adecuado es que considere llevarlo a una guardería canina algunos días a la semana, así él tendrá la posibilidad de convivir con otros canes y sentir compañía, debemos entender que ellos son juguetones por naturaleza y que la soledad por tiempos prolongados puede llegar a ser perjudicial para su salud emocional y aún más sabiendo que uno de sus pasatiempos preferidos es estar al lado de su persona favorita en todo el mundo, usted.





Fuente: https://notasdemascotas.com/perro-solo-en-casa-trucos/