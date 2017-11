Perrita se niega a recibir alimento hasta saber que sus cachorros están a salvo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando un grupo de niños que jugaban cerca de un sitio de construcción descubrieron seis cachorros pequeños, de pocos días de nacidos, acurrucados juntos y solos, sabían que tenían que ayudarlos. Decidieron llevarlos a casa y comenzar a darles biberón, sin darse cuenta de que su madre acababa de salir a buscar comida y echaba de menos a sus bebés.



Los niños se dieron cuenta de que los cachorros probablemente necesitaban más atención profesional de la que podrían brindarles, así que contactaron a Hope for Paws, un grupo de rescate de Los Ángeles que rápidamente accedió a atender a los cachorros.



La perrita se negó a recibir alimento



El equipo sabía que la madre de los cachorros probablemente estaba cerca de donde los habían encontrado, esperándolos, por lo que decidieron devolvérselos para que ella se acercara y rescatarla.



Colocaron a los cachorros en una pequeña tienda de campaña, con muchas mantas para acurrucarse, y la colocaron donde fueron encontrados los cachorros. Esperaban que la madre todavía se encontrara en el lugar donde había visto a sus bebés por última vez.



En poco tiempo, la madre apareció, absolutamente aterrorizada y súper protectora de sus bebés, que no quería perderlos de nuevo. Los rescatistas rápidamente le ofrecieron algo de comida, pero a pesar de estar claramente hambrienta, estaba demasiado nerviosa por la seguridad de sus cachorros para comer y se negó a recibir alimento.



La madre comenzó a gruñir, aterrorizada de que pudieran estar allí para lastimar a sus bebés. Entonces el equipo sabía que tenían que actuar rápidamente si querían rescatarla, y así, a pesar de sus protestas, rápidamente le pusieron una correa alrededor del cuello y milagrosamente pudieron asegurarla.



Finalmente todo salió bien, a pesar de estar al lado de sus bebés aún estaba un poco enojada, pero los rescatistas le demostraron que estaban allí para ayudarlos. Cuando sintió que ella y sus cachorros estaban seguros, la madre por fin comió un poco.



La familia fue llevada al veterinario, donde los pequeños cachorros obtuvieron su primer chequeo, y afortunadamente, todos estaban sanos y felices, gracias a su madre, que intentó con todas sus fuerzas mantenerlos a salvo y alimentados mientras no tenían hogar.



Fuente: https://notasdemascotas.com/perrita-niega-recibir-alimento-cachorros-salvo/