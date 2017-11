Cobá: La zona arqueológica que domina la selva maya

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En las profundidades de la jungla permanece una ciudad maya bien conservada. Sus antiguas construcciones están perdidas en la vegetación.Cuando tienes la oportunidad de caminar entre ellas, puedes llegar a sentirte en otros tiempos, en un lugar inhóspito. Como si llegar hasta ese punto hubiera implicado toda clase de obstáculos al estilo de Indiana Jones.Esta urbe se llama Cobá y, aunque por su ubicación exótica no lo parezca, se localiza a una hora y media de Playa del Carmen, en la Riviera Maya.La selva no es único atractivo: estás ante el asentamiento prehispánico más grande de la península de Yucatán, y solo es comparable con Chichén Itzá, de acuerdo con la arqueóloga Adriana Velázquez, delegada del Centro INAH Quintana Roo.Aunque su extensión abarca alrededor de 70 kilómetros cuadrados, solo 5% de sus estructuras han sido desenterradas.Si lo anterior no ha despertado del todo tu curiosidad, te damos algunos datos que terminarán por convencerte de visitarla.En su mejor momento, hasta 50 mil personas llegaron a habitar Cobá. Se tiene registro de que entre los años 100 a.C. y 300 d.C. aparecieron sus primeros asentamientos. Su historia se extiende hasta la Conquista.Su nombre tiene varios significados: “Agua abundante” o “agua con musgo”. El término más aceptado es “agua turbia”, dice la arqueóloga, pues se cree que hace referencia a cinco lagos que abastecieron la metrópoli.Durante su esplendor, en Cobá pudo notarse la presencia de estratos sociales muy distintos entre sí. Existían conjuntos palaciegos, pero en los alrededores de la ciudad también había comunidades rurales y artesanas.La urbe es bien conocida por sus largos senderos que servían para comunicarla con otras poblaciones. Esos caminos eran de color blanco y se llaman “sacbés”; uno de ellos abarca 100 kilómetros de longitud.Entre las estructuras que aún pueden ser exploradas, la más famosa es el templo escalonado Nohoch Mul. Con 42 metros de altura, es una de las edificaciones mayas más impresionantes que existen.Lo más especial de visitar la zona arqueológica es alcanzar su cima. Desde ahí, prácticamente lo único que verás será una alfombra de espesa vegetación, cuenta el guía local Alfredo Kuri. Esto te da una idea de lo antiguo que es el lugar, pensar en cómo la naturaleza ha “devorado” esa civilización, añade.-Dato curioso: La Estela 1 menciona la fecha del 2012 que, según se interpretaba hace algunos años, indicaba el comienzo de una nueva era.Un paseo guiado por la zona arqueológica toma aproximadamente dos horas. Es posible recorrerla caminando o en bicicleta.Nohoch Mul no es la única edificación de Cobá que puedes visitar. Macanxoc es otro de los sitios más sobresalientes por su conjunto de estelas grabadas. También está el Grupo de las Pinturas: una de las construcciones conserva fragmentos de murales en su interior.La empresa Alltournative realiza excursiones a Cobá. Incluye la convivencia en una comunidad maya y la visita a un cenote.Los recorridos cuestan 139 dólares por persona. www.alltournative.com.mx Experiencias Xcaret también organiza tours al sitio arqueológico. Los combina con la entrada al parque Xel-Há. Tarifa: Dos mil 205 pesos por adulto. www.xichen.com.mx