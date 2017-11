Pierde esos kilitos de más con estos trucos de estilo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todas sabemos que somos hermosas y perfectas tal y cual estamos; sin embargo, nunca está de más disimular una que otra lonjita, y más cuando sabemos que las cenas navideñas van a comenzar. Y por eso nosotras nos pusimos a investigar, cuáles son los mejores trucos de estilo para disimular esos kilitos de más y encontramos estos.Aunque ya todas sabemos que el negro nos adelgaza visualmente, debemos recordarte que un look total black es una de las mejores opciones cuando quieres lucir más delgada, elegante y formal. Este es un atuendo perfecto para una gala o para una cena de n de año en el trabajo. Solo tienes que estar muy al pendiente de las siguientes reglas de juego:Está muy padre que uses un vestido negro y unas zapatillas del mismo color y hasta el abrigo, pero para no lucir como si fueras a un funeral, deberás agregar accesorios que aporten estilo y glamour a tu atuendo, puedes usar joyería plateada o dorada según tu tono de piel y si tu evento es en la noche usa un maquillaje muy potente o cargado en la parte de los ojos, con esto automáticamente ya tienes un outfit ganador.Si quieres usar un look completamente en negro, debes tomar en cuenta que al hacer esto deberás tener en mente los materiales con los que están hechos tus prendas y la textura que tienen, pues para no cometer un error de estilo, debes tener presente estas características, ya que todo lo que uses tiene que crear armonía, por ejemplo: si usas un jumpsuit hecho con poliéster no uses una chaqueta de cuero, ya que los materiales no armonizan cuando se combinan.Desde que este tipo de prendas llegaron al mercado, no podemos dejar de usarlas y más en esta temporada de frío. Pues su corte largo es perfecto para cubrirnos del clima; no obstante, es su forma la que nos enamoró, pues están diseñados para tapar los muslos, caderas y estómago, o sea las zonas que más acomplejan a las mujeres. Combina tus abrigos o chaquetas con jeans ajustados esto tornea tus piernas y creará visualmente una figura más delgada.Son los favoritos de las celebridades como Kendall Jenner y Bella Hadid, pues en cuanto te los pones tu silueta deslumbra a cualquiera, ya que sujetan perfectamente la parte de los muslos y la cadera comprimiendo esta zona y manteniendo tu silueta estilizada. Puedes agregarle un par de botas altas con tacón y esto te hará ver mucho más delgada y alta.Pongan mucha atención en esto chicas, las rayas SÍ te adelgazan, pero solo cuando las utilizamos de forma horizontal, jamás las uses en vertical porque estarían aumentando de peso automáticamente. Puedes usarlas en vestidos de corte midi o en pantalones. Para lucir mucho mejor usas un look de cebra en color blanco y negro, recuerda que este estilo bicolor siempre ayuda a disimular esos kilos de más.