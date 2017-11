CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hay muchas obvias razones para terminar una relación, como una infidelidad, discusiones violentas o hasta grandes diferencias en valores y moral. Pero a veces las relaciones simplemente no son malas… solo que tampoco se sienten bien.



Una gran parte del problema, especialmente si han estado juntos por mucho tiempo, es que sientes la necesidad de tener una buena razón para terminar con tu pareja. Pero debes recordar que, a veces, incluso sin una razón importante, está bien dejarlo ir.



Uno de los 2 no es feliz



Desafortunadamente la felicidad no siempre es contagiosa. Es posible estar en una relación donde una persona sea feliz… y la otra. Estas situaciones suceden porque cada persona tiene necesidades y expectativas diferentes. Y si verdaderamente lo amas, querrás que sea feliz, ¿no?



La relación no va a ningún lado



A veces, estamos feliz por un rato, pero sabemos que la felicidad no durará… y la relación es la culpable. Los individuos sabios e intuitivos saben esto, y mejor concluyen lo inevitable. La relación simplemente no tiene futuro, sea por cuestiones de amor, felicidad o lealtad.



Lo que quieren es diferente



Aunque sean felices ahora, no serás feliz en unos años si no pueden darse lo que quieren en una relación. Si uno de ustedes quiere tener hijos y el otro no, simplemente pospondrán lo inevitable.



La gente que quieres no está de acuerdo con su relación



Hay razones problemáticas por las que tus amigos y familiares no estén de acuerdo en su relación, pero si la mayoría tiene preocupaciones legítimas, tal vez estén viendo algo que tú no. Si ese es el caso, tu felicidad podría estar en peligro antes de lo que imaginas.



Sus valores entran en conflicto



Es posible ser feliz con alguien, cuya moral te desagrada… siempre y cuando no provoque problemas frecuentemente. Pero a largo plazo, seguramente te frustrarán sus valores. En algún punto sentirás que no puedes estar en desacuerdo con él y tendrás que censurarte para evitar problemas.