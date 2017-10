Las 10 razas de perro que prefieren adoptar los chilenos

(Tomada de la Red)

Si hace 10 años el Pastor Alemán era el perro favorito de los chilenos, hoy este puesto es ocupado por otro canino de piel con pliegues y pelaje corto: el Bulldog Inglés.



Así lo demostraron los datos entregados del Kennel Club de Chile, cuyo objetivo principal es mantener el único registro genealógico de perros de razas puras oficial del país. Sólo durante el primer semestre de este año, se inscribieron 1.529 Bulldog Inglés, 50% más que el segundo en la lista, su par Francés (977 inscripciones).



¿Pero qué tiene el Inglés que lo hace tan atractivo? Según especialistas, cuando se encuentra con otros perros, trata de jugar en lugar de luchar; juego que puede durar horas si de niños se trata, aunque el ejercicio no es lo suyo.



“Es un excelente perro de familia; ladra poco y prefiere la comodidad de la casa al jardín”, asegura la veterinaria y académica de la U. Mayor, Alejandra Bustos.



El único problema es su tendencia al sobrepeso, “sobre todo ahora que la Ley de Tenencia Responsable obliga a esterilizar los cachorros antes de que sean entregados a sus nuevas familias”, asegura Bustos. Según la especialista, esta condición significará en esta raza un agravante a la obesidad.



Respecto a los demás caninos en la lista, en el segundo lugar está el Bulldog Francés, a simple vista parecido al Inglés, pero en realidad muy diferentes. Mientras el primero puede alcanzar los 30 kilos, el segundo no sobrepasa los 15. Además, el Bulldog Inglés posee orejas caídas con una terminación redondeada, a diferencia de su par, que las lleva en punta. Pero la diferencia más notoria son los pliegues en la cabeza del primero, rasgo del que carece el Francés.



Y luego vienen el Border Collie (conocido como el mejor amigo del cerdito “Babe”), el Pug (“Hombres de Negro”), el famoso Pastor Alemán y el Yorkshire terrier (“Toto” en “El Mago de Oz”). La lista de las razas preferidas por los chilenos y chilenas la cierra el Chihuahua de pelo corto (307 inscripciones).



Razas en riesgo

Desde el Kennel Club aseguran que el interés por determinadas clases responde a un mayor aprendizaje respecto de las diferencias en temperamento y comportamiento de los canes según sus razas. Así, las personas estás escogiendo mascotas que se ajustan mejor a las condiciones de espacio, tiempos de esparcimiento y funciones a cumplir. Esto es muy positivo ya que baja el riesgo de que el perro sea abandonado debido a su comportamiento.



No obstante lo anterior, Isabel Vásquez advierte que la Canofilia (estudio y desarrollo de razas caninas) se está viendo amenazada. Ello, tras la aprobación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (“Ley Cholito”), que obliga a esterilizar a los cachorros antes de entregarlos.



“Como amantes de los animales nosotros aplaudíamos la aprobación de esta ley, pero nos sorprendimos al conocer el Art. 25 que obliga a esterilizar tempranamente. En la práctica, lo que puede suceder es que se va a reducir la presencia de razas. Por lo tanto será más difícil encontrar perros que sean aptos para funciones muy específicas como apoyar niños con alguna discapacidad, acompañar adultos mayores o vivir en espacios reducidos, por ejemplo”, opina la vicepresidenta del Kennel Club de Chile.



El Club asegura además que desde el Colegio Médico Veterinario aseguran que este punto del artículo (que obliga a entregar a los perros antes de los 3 meses) puede generar enfermedades como cáncer o incontinencia urinaria en las hembras, puesto que los obliga a ser intervenidos antes de su madurez. Por tanto, los especialistas señalan que este punto del artículo es “maltrato animal”.



Respecto a los Bulldog Inglés, este punto de la Ley influiría en su peso (que ya es problemático), generándoles una tendencia a engordar.



1. Bulldog Inglés



2. Bulldog Francés



3. Border Collie



4. Pug



5. Pastor Alemán



6. Yorkshire terrier



7. Pastor Blanco Suizo



8. Schnauzer miniatura



9. Boyero de Berna



10. Chiguagua



Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/animales/2017/09/21/las-10-razas-de-perro-que-prefieren-adoptar-los-chilenos.shtml