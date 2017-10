Ver series juntos ¡Mejora su relación!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si tú y tu pareja suelen quedarse todo el día en la cama viendo series juntos te tenemos buenas noticias: aunque parezca mentira, este hábito puede ser muy beneficioso para tu relación.



No te sientas culpable por quedarte horas frente la pantalla mirando los capítulos de tu serie favorita con la persona que amas. Según un estudio publicado en la Journal of Social and Personal Relationships de Estados Unidos ver maratones de series en pareja mejora la relación y crea un vínculo más fuerte entre las personas.



El estudio llamado “Quedémonos en casa y veamos TV: Los beneficios de compartir contenidos para las relaciones cercanas” afirma que este hábito beneficia enormemente a aquellas parejas que no tienen un círculo social común, ya que gracias a él tendrán muchos más temas de conversación.



También se logró determinar que compartir el apego que se crea hacia personajes ficticios puede fortalecer el lazo con la persona que amamos. Y esto no se reduce a las series, incluye películas y otros programas de televisión como los realities. Con esto, a diferencia de los que tienen muchos amigos en común, viendo series juntos tú y tu pareja estarán más unidos y hasta felices.