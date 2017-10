Coco, un tributo a la familia y tradición mexicana

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Coco se pensó como una celebración de la cultura mexicana; un tributo a una cultura que, sorprendentemente, no sólo recuerda y consiente a sus muertos, sino que vive con ellos y les rinde homenaje 1 vez al año. El Día de Muertos es una fiesta; una fiesta donde se celebra a la muerte.



Como mexicanos, sabemos que existe mucha crítica y desprecio hacia nuestra cultura… y tal vez por la situación político-económica que vivimos ahora en día, no creíamos que una empresa estadounidense, honraría una de las tradiciones más especiales y viejas para todos nosotros. Pero si había alguien que podía hacerlo era Disney Pixar… y no, no lo hace NADA mal.



La mayoría de las películas de Pixar empiezan con un sueño; el Rayo McQueen quiere ganar la Copa Piston, Remy, de “Ratatouille” sueña con cocinar en un Restaurante francés y ser como su ídolo, Gusteau. En “Coco”, Miguel, un pequeño de 12 años (con la voz de Luis Ángel Gómez), tiene una sola pasión en la vida: Ser un músico TAN grande, como su héroe, Ernesto de la Cruz



Miguel pertenece a una humilde familia de zapateros, donde se ha prohibido la música por generaciones, desde que su tatarabuelo abandonara a su esposa e hija en busca de una carrera musical. Contra la adversidad, Miguel decide que la mejor forma de lograr su sueño, es convenciendo a su familia que puede llegar a ser un gran músico participando en una competencia de talento musical.



Luego de que su familia descubriera su gran pasión por la música, Miguel se ve “obligado” a robar la guitarra de su ídolo, dessencadenando así una maldición que lo obliga a viajar a la Tierra de los Muertos, donde deberá buscar el perdón de su familia, así como su bendición, antes de que se mantenga “muerto” para siempre.