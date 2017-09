La tecnología para mascotas, una tendencia en furor

(Tomada de la Red)

Sin duda alguna, año tras año los avances en la ciencia de la tecnología y en cada producto innovador, llega para hacer la vida mucho más fácil. Hoy se pueden hacer mil cosas con sólo oprimir un botón.



Es por eso que en In The Loop todas las semanas les mostraremos cuáles son esos avances que están transformando la vida y revolucionando el mundo.

Así como la tecnología ha transformado la forma de ver y de vivir, hoy también transforma la de las mascotas que día a día se han convertido en un miembro más de la familia.

¿Cuántas veces no se ha ido antes de tiempo de algún compromiso porque sabe que su mascota lleva mucho tiempo sin comer? o ¿cuántas veces no ha tenido días pesados en los que dedicarle tiempo a su mascota para jugar es imposible?

Y ni hablar de cuando sale de viaje y no puede dejar de pensar qué estará haciendo su mejor amigo en casa, ¿verdad?



Para todos esos problemas la tecnología ya tiene una solución, no va a creer lo fácil que será cuidar a su mascota. ¿Se imagina presionar un botón en su smartphone para darle de comer?, ¿qué tal poder lanzarle pelotas desde su trabajo? Es difícil saber todo lo que hay actualmente en el mercado para el mejor amigo del hombre, pero lo mejor, es que ya existen aplicaciones para monitorear su actividad y cuidar su salud.

Esta tecnología cada día promete más y no para de crecer, actualmente se habla de dispositivos capaces de traducir los ladridos o maullidos; no se le haga extraño si pronto podrá saber exactamente qué le dice su mascota. Por el momento, In The Loop hizo un listado con las mejores aplicaciones y los más curiosos dispositivos que existen actualmente en el mercado.



Si no tiene mascotas o quiere saber más sobre tecnología, innovación y aplicaciones de Colombia y el mundo, no puede perderse todo lo que se está preparando para usted.



Fuente:http://www.eltiempo.com/tecnosfera/la-tecnologia-para-mascotas-una-tendencia-en-furor-135688