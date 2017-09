Deliciosos beneficios del maíz

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Con una gran reputación en el mundo de la gastronomía, el maíz es el sello de la identidad de la comida mexicana. Fue en esta tierra donde se cultivó por primera vez y desde entonces lo podemos ver en las mesas de los mexicanos cada vez que nos sentamos a comer.El papel del maíz desde la dieta prehispánica ha seguido jugando un rol importante en la cultura, para los amantes de la tortilla, de los elotes, el esquite o el pan de este manjar, no hay alimento más importante en su mesa.AntioxidantesEl maíz es una fuente importante de antioxidantes que previenen la formación de radicales libres y por tanto de enfermedades cancerígenas. Algunos de sus compuestos han sido usados con éxito para combatir tumores de cáncer de mama y próstata.Es sano para el embarazoEl maíz alberga altos niveles de vitamina B, la cual reduce el riesgo de que los bebés nazcan con defectos en el cerebro y la médula espinal. Por este motivo es ideal para las embarazadas.Disminuye el riesgo de sufrir un ataque al corazónLa vitamina B1 que contiene el maíz disminuye la homocisteína, por lo tanto también reduce el riesgo de sufrir un ataque al corazón, pero es importante destacar que los estos juegan un papel importante cuando están en conjunto con los antioxidantes.Puede protegerte del AlzheimerYa que el maíz tiene una gran cantidad de antioxidantes, más que otros cereales, estos ayudan a nuestro organismo a evitar los radicales libres que permiten prevenir la enfermedad degenerativa. El cereal también es alto en vitamina D.Combate el estrésDebido al ácido pantoténico que contiene favorece la función de las glándulas suprarrenales que permiten que los niveles de estrés se mantengan a raya.Tiene pocas caloríasA pesar de lo que solemos pensar, el maíz no tiene gran cantidad de calorías, pero para que conserve sólo 86 por media taza, lo mejor es no ponerle mantequilla ni mayonesa ni queso, así se mantendrá en su forma original.Excelente fuente de fibraDebido a su alto contenido de fibra es un excelente ayudante para la digestión, por ello su consumo permite regular los niveles de colesterol en el cuerpo, así como los de la glucosa, por lo que disminuye los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares.Ayuda a para un sangradoLa medicina tradicional china suele usar el maíz para parar un sangrado, por lo cual es recomendable utilizarlo sólo en una emergencia y si no tienes otra forma de detener una hemorragiaPuede actuar como diúreticoLa seda del maíz es usada para tratar los problemas urinarios, se suele tomar en té o en polvos para tratar problemas urinarios. El maíz es conocido en muchos países porque tiene propiedades diuréticasAyuda a la desintoxicaciónA través de sus propiedades diuréticas, el maíz puede ayudar a combatir los problemas digestivos y urinarios, por lo cual, estos tractos si se mantienen limpios pueden dar gran comodidad al cuerpo.FUENTE: De10.com.mx