Lecciones de amor para tus hijos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El amor es un sentimiento que no se puede entender si es que no se ha sentido. De jóvenes tuvimos la oportunidad de experimentar distintos matices de él y ahora es el momento de pasar esos conocimientos a nuestras hijas.No se trata de imponer lo que es el amor, sino de guiarlas para que puedan manejar todo lo que el sentimiento implica. No solo hay que decirles: “si tienes sexo, cuídate”. Aunque a muchas hijas mueran de verguenza al hablar de estos temas con mamá, la verdad es que ella también puede convertirse en una gran consejera.¿Qué debe saber toda niña que está entrando a la edad de los novios y el amor? Te contamos:Puede doler. El Príncipe Azul y los finales felices no son reales y tu hija debe saberlo. Es muy probable que le rompan el corazón varias veces antes de que encuentre al hombr y ella debe ser consciente de ello. El amor duele, lo importante es saber levantarse y seguir caminando.No te conformes. Al igual que con su futuro profesional y sus sueños, nunca debe conformarse con el primer chico que se cruza en el camino. Siempre tiene que aspirar a conseguir un chico que la haga feliz y tenga las cualidades que desea en un compañero de vida.Aprovecha cada minuto. Un día una pareja está perdidamente enamorada y a los pocos meses pueden terminar su relación. El amor es un ir y venir de sentimientos que pueden apagarse en cualquier momento, por lo que hay que vivir con intensidad cada segundo que se pasa al lado de la persona que amas.Exige respeto en todo momento. Una relación con futuro es aquella donde ambas personas se respetan y se tienen confianza. Debes inculcar desde pequeña en tu hija el amor propio y subir siempre su autoestima para que sepa lo que vale realmente y no deje que ningún hombre le falte el respeto de ningún modo.Trabaja duro. El amor necesita dedicación y tiempo. Tu hija debe saber que si ambos no trabajan por mantener la llama encendida entre ellos, tarde o temprano terminarán por separarse. La simple química no basta, hay que esforzarse para que la relación funcione.No dejes de expresarte. Tu hija debe saber que si hay algo que le molesta de la otra persona o de la manera cómo llevan su relación, tiene todo el derecho de decir lo que le está pasando. Del mismo modo, exteriorizar los sentimientos positivos y el cariño no es señal de debilidad sino de confianza.Está en donde menos lo esperas. No todo lo que brilla es oro y eso pasa en el amor. No sabemos dónde estará ni quien nos pondrá la vida enfrente, por eso hay que estar abiertas a todo el abanico de posibilidades. No es cuestión de elegir a cualquiera, sino de darle una oportunidad a esa persona que podría ser buena pareja pero que no cumple con el estándar que se maneja.Tú eliges. Puede ser que su galán de turno no te guste nada, dícelo, pero no la obligues a terminar con él ni le prohibas verlo, solo lograrás que se encapriche más, especialmente si aún es una adolescente. Guíala sin imposiciones.FUENTE:Eme de Mujer