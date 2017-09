Aires del Norte

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

El orgullo nacional siempre ha estado presente en la carreras de dos figuras del fashion en México: Benito Santos, tapatío que estudió para doctor pero que se enamoró de la moda, y Daniela de Jesús Cosío, modelo de Baja California que, aunque vive en Milán, añora siempre su tierra.



Curiosamente, los certámenes en los que brilla la belleza mexicana también marcaron las carreras de ambos. Y es que mientras Daniela quedó como suplente de Nuestra Belleza México 2005, Benito saltó a la fama tras vestir a Ximena Navarrete cuando se coronó como Miss Universo 2010.



Ahora, para este Otoño-Invierno, los dos han decidido colaborar en una línea de ropa inspirada en la frontera norte del País, con motivos del Oeste como chamarras con estrellas metálicas y un aire campirano, mezcladas con prendas al estilo de Elvis Presley.



“Esta colección retoma lo mejor de los años 70 y es muy fácil de usar y poner, ya que cuenta con muchas piezas que pueden ser intercambiables, para lograr diversos looks que lo mismo se ven bien para un día de campo que para un coctel”, afirma el diseñador.



Para realizarla, Benito -quien estará presente en el próximo MbfwMx- usó muchos estampados en faldas amplias, toques de oro metalizado, pelo sintético, chifón en seda, canutillo y crepés stretch, que contribuyen a darle forma a la silueta de la mujer.



Daniela, por su parte, posa con estas creaciones, mientras afirma que vuelve frecuentemente a México para recargar pilas y nutrirse de todo el cariño de su familia, así como de la historia, la gastronomía y los colores de su nación.



“He vivido mucho tiempo fuera. Al principio fue difícil adaptarme por el idioma, y aunque hoy me siento en casa en Milán y en Nueva York, me doy cuenta que como México no hay dos”, dice la joven, quien ha modelado para casas como Armani, Alberta Ferretti y Jean Paul Gaultier.



Aquí, y con motivo del mes patrio, te mostramos el talento de estos mexicanos.