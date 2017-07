Escoge el rastrillo correcto para tu piel

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Para las mujeres, rasurarse ha sido parte de su rutina de belleza desde la adolescencia, y cuando descubren un vellito enterrado o piel irritada, se preguntan por qué siguen teniendo estos problemas. Cuando esto ocurre, es momento de evaluar si están utilizando el rasurador o máquina de afeitar adecuada.La irritación ocurre cuando el vello crece después del rasurado en forma de espiral y hacia adentro. En la superficie se presenta como granitos o pequeñas elevaciones en la piel que incluso pueden llegar a infectarse.Para prevenirla es fundamental que las mujeres se pregunten si tienen un tipo de piel muy sensible, si afeitan sólo una parte de su cuerpo y finalmente, con qué frecuencia lo hacen. Una vez que se conocen estas variables, se puede elegir la herramienta ideal.Actualmente, existen distintas opciones en el mercado, desde máquinas eléctricas, hasta desechables. Las primeras pueden ser bastante útiles cuando se rasura un área poco sensible, pero, por lo general, para evitar cualquier irritación, se requiere de una preparación especial de la piel y adquirir productos específicos post-afeitado.Por otro lado, tenemos los rasuradores desechables. En todos los casos, independientemente del área a afeitar, un básico que se tiene que buscar es que éstos no permanezcan estáticos, es decir, que tengan una cabeza movible.Pero, ¿por qué es importante la movilidad de las cabezas de los rasuradores? En áreas donde el vello es especialmente grueso, como la del bikini, la piel es extremadamente sensible, y por lo general el vello no crece en una misma dirección. Un rasurador con cabeza movible se adapta mejor en estas partes.Asimismo, es recomendable adquirir uno que cuente con un escudo protector y banda lubricante, éstos fungen como una barrera entre la piel y el rastrillo, lo que resulta en menor enrojecimiento e irritación.Para que las mujeres luzcan radiantes, se sientan seguras y estén listas para los retos del día a día, BIC Soleil Sensitive® ofrece un depilado rápido, sencillo y que cuida hasta las pieles más sensibles. Con su escudo comfort, mango ergonómico, cabeza movible, 3 hojas y banda lubricante con Aloe Vera, se logra un rasurado libre de irritaciones y una piel radiante.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/actualidad/tips-escoger-rasurador-perfecto-piel/