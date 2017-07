Célebre editor de fotos John Morris muere en París

PARÍS, Francia(AP )

John Morris, un célebre editor de fotos estadounidense que colaboró para llevar a los ojos del mundo las fotos más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam, ha muerto. Tenía 100 años.



Su amigo Robert Pledge, presidente y director editorial de la agencia fotográfica Contact Press Images, dijo a The Associated Press que Morris murió el viernes en un hospital en París, donde vivía desde hacía décadas.



Morris editó las fotos de la invasión de Normandía tomadas por Robert Capa para la revista Life en 1944. Como editor de fotos para el New York Times, obtuvo la primera plana para dos de las fotos más notables de Vietnam por los fotógrafos de AP Nick Ut Cong Huynh y Eddie Adams.