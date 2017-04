Trucos infalibles para absolver tus pecados de Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Qué tanto pecaste en Semana Santa? Es muy común que en esta temporada te excedas en la alimentación, lo cual es comprensible, ya que se trata de que disfrutes y descanses; pero el abuso en la ingesta de carbohidratos, azúcares, sal y alcohol, pueden afectar tu salud y tu cuerpo.



“En temporada de vacaciones las personas suelen ser más sedentarias, pues prefieren desconectarse de sus actividades habituales o disfrutar de su viaje. Hay quienes realizan actividades físicas o deportes extremos, pero descuidan la dieta por completo, lo que ocasiona pérdida de masa muscular”, mencionó Armando Saldaña, especialista en acondicionamiento físico de Smart Fit México.



Es frecuente que después de las vacaciones tu cuerpo esté hinchado y sientas que tu ropa te queda un poco más justa de lo normal. Por ello, el especialista de Smart Fit te comparte estos 4 consejos para sentirte mejor:



Compra alimentos sanos: Cuando regresas de vacaciones tu refrigerador está vacío o no hay ningún alimento fresco para comer, es una buena oportunidad para que adquieras productos saludables a la hora de hacer tu despensa.



Rehidrátate: Bebe al menos litro y medio de agua para limpiar las toxinas de tu cuerpo. No añadas endulzantes artificiales a tu bebida, estos sabotearán tus esfuerzos por hidratarte. Para darle sabor, puedes agregar trozos de fruta natural.



Recupera tu energía: Las comidas tardías, las desveladas y el alcohol impiden lograr un sueño profundo y reparador, por lo que debes darle a tu cuerpo la oportunidad de descansar al menos 8 horas diarias.



Empieza o continúa un plan para ejercitarte: Ahora es un gran momento para empezar un plan de entrenamiento o retomar aquel que estabas haciendo, ir al gimnasio o hacer ejercicio en casa te ayudará a retomar tus hábitos y alcanzar tus metas más rápido.



Estos consejos no solo te ayudarán a recuperarte de las vacaciones, sino que te sentirás motivado en el futuro.