Cómo detener un aneurisma antes que sea tarde

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hace unos meses, la Fundación Lisa Colagrossi liberó los resultados de una encuesta, donde se registró que el 90% de los americanos no saben lo que es un aneurisma cerebral. Por si fuera poco, ninguno de los participantes pudo identificar correctamente las señales y síntomas de uno…



Lo que debes saber



Y entonces… ¿Qué es un aneurisma cerebral? Es una debilidad en la pared de uno de los vasos sanguíneos del cerebro. Mientras la sangre fluye en el cerebro, esa debilidad permite que la pared del vaso sanguíneo siga corriendo, formando un bulto. Como un globo sobre inflado, el bulto puede romperse, lo cual hará que la sangre se derrame fuera del tejido del cerebro.



Hasta que eso ocurra, mucha gente sigue con sus vidas sin saber que tiene un aneurisma. ¿Cuántos? Hay estadísticas que sugieren que del 6 al 9% de la población tiene uno. Es posible que éste no reviente, y muchos jamás sabremos si tuvimos uno (o no).



¿Qué sucede durante la ruptura?



No es que se derrame sangre y listo. Eso sucede por unos segundos, pero usualmente también se forma un enchufe de plaquetas inmediatamente. Hay pacientes que sufren de pequeños derrames en días o semanas antes de la ruptura. Pero incluso la menor cantidad de sangre puede ser muy irritante para el cerebro.



El derrame de sangre incrementa la presión dentro del cráneo y redirige la sangre de la región del cerebro. Tanto la presión, como la falta de sangre causados por el aneurisma, puede provocar desmayos y la muerte. De hecho, el 30 al 50% de quienes sufren de esto… mueren.



Señales y síntomas de ruptura



El síntoma más común es: “El peor dolor de cabeza de tu vida.” La gente lo describe como si “te hubiera golpeado un rayo.” Ese dolor de cabeza podría verse acompañado de rigidez en el cuello, hormigueo en el rostro y sensibilidad a la luz. Hay personas que también reportan un sonido de disparo cuando ocurre la ruptura.



Convulsiones, debilidad en las extremidades, visión doble o borrosa y fatiga extrema también son síntomas asociados. Pero un dolor terriblemente doloroso es la señal más importante.



¿Qué deberías hacer?



Si tú o alguien más está sufriendo de estos síntomas, no dudes en llamar a Urgencias de inmediato. Hay diferentes procedimientos que un especialista puede realizar para aliviar la presión provocada por la ruptura del aneurisma, pero no será suficiente.



El cerebro es un órgano muy sensible. Aunque la persona sobreviva y reciba tratamiento, una tercera parte de los pacientes mueren, y otra tercera quedan con un deterioro a largo plazo. La última tercera parte regresan a una vida normal.